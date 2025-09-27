ETV Bharat / state

बुलंदशहर में पिता ने बेटी की हत्या कर शव नहर में फेंका, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

बुलंदशहर : अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव में पिता ने अपनी नाबालिग बेटी (14) को गला घोंटकर मार डाला. हत्या के बाद आरोपी पिता ने किशोरी का शव नहर में फेंक दिया और घर में किशोरी के रिश्तेदारी में छोड़ने की बात कह दी. वहीं शव मिलने के बाद पुलिस छानबीन में पिता की भूमिका मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और शनिवार जेल भेज दिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर तजवीर सिंह के अनुसार किशोरी का शव बरामद होने के बाद हुई जांच पड़ताल के बाद पिता का नाम प्रकाश में आया था. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि बेटी अक्सर उसके रुपये चोरी कर लेती थी. बीते दिन भी उसने घर के मंदिर से रुपये चोरी किए थे. इसकी जानकारी होने पर वह गुरुवार को किशोरी के स्कूल पहुंचा और उसकी छुट्टी कराकर खेत ले गया. जहां दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया. इसके बाद शाम को घर पहुंच कर बेटी को 10 दिनों के लिए रिश्तेदारी में छोड़ आने की बात कही.

एएसपी के मुताबिक शुक्रवार शाम किशोरी का शव मिलने पर उसकी शिनाख्त सोनम के रूप में हुई. प्राथमिक पूछताछ में परिजनों ने बताया कि किशोरी रिश्तेदारी गई है. हालांकि मौके पर पहुंचकर परिजनों ने किशोरी की शिनाख्त की. इसके बाद शक के आधार पर किशोरी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो सच्चाई सामने आ गई. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. घर के मंदिर से रुपये चोरी होने के शक में उसने बेटी की हत्या की थी. आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है.