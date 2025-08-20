ETV Bharat / state

जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, सता रहा हादसे का डर, सरकार से सुधार की मांग - UDAYNARAYANPUR PRIMARY SCHOOL

पाकुड़ के प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर का भवन जर्जर हो चुका है, एक कमरा गिरने के कगार पर है.

Udaynarayanpur Primary School
पढ़ाई करते बच्चे (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read

पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे हर दिन दुर्घटना की आशंका के बावजूद स्कूल आते हैं ताकि उनकी शिक्षा की भूख मिट सके. जिस स्कूल की बात की जा रही है, वह है प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर. इस विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. जो कभी भी गिर सकता है. इस डर के बावजूद बच्चे रोज पढ़ने आते हैं. वहीं विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि डीसी से लेकर सीएम तक को इसके बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दरअसल, अल्पसंख्यक बहुल उदयनारायणपुर गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 1960 में स्कूल भवन का निर्माण कराया था. चार कमरों वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक 640 छात्र नामांकित हैं. लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं. लेकिन इस स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चे जर्जर भवन के कारण दुर्घटना के डर से सहमे रहते हैं. क्योंकि चार कमरों वाले इस स्कूल भवन में एक कमरा गिरने के कगार पर है. कमोबेश तीन अन्य कमरे भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं.

जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे (ईटीवी भारत)

प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर में पढ़ने आने वाले स्कूली बच्चों का हौसला इतना बुलंद है कि वे हादसे के डर के बावजूद हर दिन स्कूल आ रहे हैं. उदयनारायणपुर, लड्डूपाड़ा और देवतल्ला गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं. पंचायती राज व्यवस्था हो या झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दावे, सभी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति के आगे टूट रहे हैं क्योंकि 6 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो सरकार और न ही स्थानीय प्रशासन ने इस स्कूल की दुर्दशा सुधारने की हिम्मत दिखाई है. इसलिए इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी शिक्षा की भूख तो मिटा रहे हैं, लेकिन अपने ही रक्षकों को हर दिन कोस भी रहे हैं.

Udaynarayanpur Primary School
जर्जर छत (ईटीवी भारत)

प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर के प्रभारी प्राचार्य फेकारुल हक ने बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों के अलावा उपायुक्त और मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किया गया. प्रभारी प्राचार्य के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी जांच की गई, लेकिन सुधार की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई.

वहीं जब ईटीवी भारत संवाददाता ने जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार से विद्यालय भवन की जर्जरता के संबंध में संपर्क किया, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे कई जर्जर विद्यालय भवन हैं, जिन्हें चिह्नित किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर का निरीक्षण किया जाएगा और इसकी मरम्मत या विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

गिरिडीह के कई सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर, चिन्हित 35 बिल्डिंग गिराने की तैयारी में विभाग

रांची में सरकारी स्कूल का भवन गिराः अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मौत, चार घायल

अंधकार में जीती 115 नेत्रहीन बच्चों की दुनिया, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की जर्जर दीवारें लगा रही न्याय की गुहार

पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे हर दिन दुर्घटना की आशंका के बावजूद स्कूल आते हैं ताकि उनकी शिक्षा की भूख मिट सके. जिस स्कूल की बात की जा रही है, वह है प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर. इस विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. जो कभी भी गिर सकता है. इस डर के बावजूद बच्चे रोज पढ़ने आते हैं. वहीं विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि डीसी से लेकर सीएम तक को इसके बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दरअसल, अल्पसंख्यक बहुल उदयनारायणपुर गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 1960 में स्कूल भवन का निर्माण कराया था. चार कमरों वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक 640 छात्र नामांकित हैं. लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं. लेकिन इस स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चे जर्जर भवन के कारण दुर्घटना के डर से सहमे रहते हैं. क्योंकि चार कमरों वाले इस स्कूल भवन में एक कमरा गिरने के कगार पर है. कमोबेश तीन अन्य कमरे भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं.

जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे (ईटीवी भारत)

प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर में पढ़ने आने वाले स्कूली बच्चों का हौसला इतना बुलंद है कि वे हादसे के डर के बावजूद हर दिन स्कूल आ रहे हैं. उदयनारायणपुर, लड्डूपाड़ा और देवतल्ला गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं. पंचायती राज व्यवस्था हो या झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दावे, सभी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति के आगे टूट रहे हैं क्योंकि 6 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो सरकार और न ही स्थानीय प्रशासन ने इस स्कूल की दुर्दशा सुधारने की हिम्मत दिखाई है. इसलिए इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी शिक्षा की भूख तो मिटा रहे हैं, लेकिन अपने ही रक्षकों को हर दिन कोस भी रहे हैं.

Udaynarayanpur Primary School
जर्जर छत (ईटीवी भारत)

प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर के प्रभारी प्राचार्य फेकारुल हक ने बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों के अलावा उपायुक्त और मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किया गया. प्रभारी प्राचार्य के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी जांच की गई, लेकिन सुधार की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई.

वहीं जब ईटीवी भारत संवाददाता ने जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार से विद्यालय भवन की जर्जरता के संबंध में संपर्क किया, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे कई जर्जर विद्यालय भवन हैं, जिन्हें चिह्नित किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुर का निरीक्षण किया जाएगा और इसकी मरम्मत या विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

गिरिडीह के कई सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर, चिन्हित 35 बिल्डिंग गिराने की तैयारी में विभाग

रांची में सरकारी स्कूल का भवन गिराः अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मौत, चार घायल

अंधकार में जीती 115 नेत्रहीन बच्चों की दुनिया, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की जर्जर दीवारें लगा रही न्याय की गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKUR PRIMARY SCHOOL BUILDINGPAKUR SCHOOL CONDITIONSCHOOLS IN JHARKHANDप्राथमिक विद्यालय उदयनारायणपुरUDAYNARAYANPUR PRIMARY SCHOOL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.