7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर पास होंगे इमारतों के मैप, आर्किटेक्ट खुद कर सकेंगे सत्यापन

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 9:24 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: LDA क्षेत्र में 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी भवन के नक्शे पास होंगे. सड़क शासकीय विभाग ने बनायी है. इसका सत्यापन खुद आर्किटेक्ट कर सकेंगे और इसके लिए संबंधित विभाग से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने नक्शा पास कराने की व्यवस्था में सुधार करते हुए प्रक्रिया को सरल कर दिया है. एलडीए उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक करके उन्हें नये नियमों के बारे में जानकारी दी. साथ ही नक्शे में आपत्ति लगने की दिशा में आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी भी तय की. बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा और मुख्य नगर नियोजक केके गौतम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे. बैठक में आर्किटेक्ट द्वारा वार्षिक रूप से जमा किये जाने वाले नक्शों की समीक्षा की गई. नक्शा पास कराने में परेशानी: नक्शा पास कराने में क्या दिक्कत आती है. कितना समय लगता है. किस तरह की आपत्ति लगती है, इन सबके बारे में उपाध्यक्ष ने जानकारी हासिल की. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नये बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत शहर में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं. अभी तक प्रचलित व्यवस्था के तहत आवेदक को संबंधित विभाग से यह प्रमाण पत्र लेकर देना होता था कि यह सड़क विभाग ने बनायी है. बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा और मुख्य नगर नियोजक केके गौतम शामिल हुए. (Photo Credit: ETV Bharat)