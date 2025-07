ETV Bharat / state

उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट में भरभराकर गिरी इमारत, एक की मौत - BUILDING COLLAPSED IN DELHI

आजाद मार्केट में भरभराकर गिरी इमारत ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 11, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 11:26 AM IST 1 Min Read

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बड़ा हादसा सामने आया है. यहां बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थी. बिल्डिंग के पास ही मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है. घटना आजाद मार्केट के पास पुल मिठाई के पास गुरुवार करीब रात 2 बजे घटी. इस दौरान बिल्डिंग गिरने से ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल मौके पर दमकलकर्मियों की टीम मौजूद है. मौके पे घायल 46 वर्षीय व्यक्ति को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घायल की पहचान मनोज के रूप में हुई है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारियों के अलावा फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है.

आजाद मार्केट में भरभराकर गिरी इमारत (ETV Bharat) अपडेट जारी है..

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बड़ा हादसा सामने आया है. यहां बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थी. बिल्डिंग के पास ही मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है. घटना आजाद मार्केट के पास पुल मिठाई के पास गुरुवार करीब रात 2 बजे घटी. इस दौरान बिल्डिंग गिरने से ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल मौके पर दमकलकर्मियों की टीम मौजूद है. मौके पे घायल 46 वर्षीय व्यक्ति को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घायल की पहचान मनोज के रूप में हुई है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारियों के अलावा फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है. आजाद मार्केट में भरभराकर गिरी इमारत (ETV Bharat) अपडेट जारी है..

Last Updated : July 11, 2025 at 11:26 AM IST