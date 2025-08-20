नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. सद्भावना पार्क से सटी एक पुरानी इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था, इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूर दब गए. आनन फानन उन्हें लोकनायक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट पुलिस और नगर निगम की तरफ से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.

दरियागंज में करीब 68 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था. इमारत को तोड़ने का काम पिछले एक माह से चल रहा था. यहां काम करने वाले मोहम्मद तुरफान ने बताया कि यहां पर कुल 15 लोग काम कर रहे थे. सभी कर्मचारी एक ठेकेदार के बुलाने पर बिहार के मधेपुरा स्थित गणेशपुरी के रहने वाले हैं. सभी कर्मचारी जिस इमारत को तोड़ रहे थे. उसी इमारत में एक कमरे में रह रहे थे.

तुरफान ने बताया कि उन्हें 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर लाया गया था. बुधवार दोपहर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक इमारत का मलबा हटा रहे थे. तभी अचानक उनके ऊपर दीवार गिर गई. हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती (ETV Bharat)

घायल साथी को कंधे पर लेकर भागे अस्पतालः मोहम्मद इकबाल ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे की घटना है. दीवार गिरने से ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक दब गए. उन्हें हम लोगों ने निकाला. आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने एंबुलेंस को फोन नहीं किया. हम लोग खून से लथपथ अपने तीनों साथियों को कंधे पर लेकर बाहर की ओर भागे और एक वाहन के जरिए एलएनजेपी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

ठेकेदार फरार, मदद को कोई नहीं आयाः

तुरफान ने बताया कि हादसे में उनके साथी ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक की मौत हो गई. ठेकेदार सुबह काम बताकर चला जाता था. वह हादसे के बाद से मौके पर नहीं आया. उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं. जिन लोगों की मौत हुई है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं. ऐसे में मकान मालिक और ठेकेदार को मुआवजा देना चाहिए, जिससे ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक के बच्चे पल सकें. इसके साथ ही तीनों का शव उनके मधेपुरा बिहार ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को वेतन नहीं मिला है कि खुद से एंबुलेंस बुक कर शव को बिहार ले जा सकें.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के परीजन (ETV Bharat)

प्रशासन मलबा हटाने में जुटाः

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है और मलबे को हटाने का काम जेसीबी के जरिए तेजी से किया जा रहा है. यह कार्य सद्भावना पार्क की तरफ से किया जा रहा है, जिससे काम तेजी से किया जा सके. इमारत को खाली करा दिया गया है. क्योंकि इमारत के एक हिस्से के गिरने के बाद उसके और हिस्से के गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

''दरियागंज थाने में सूचना मिली थी कि सदभावना पार्क के पास एक इमारत गिर गई है, उसमें लोग फंसे हुए हैं. सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि तीन लोग फंसे हुए हैं. तीनों को निकाल कर अस्पताल ले जाया गया. जांच में पता चला है कि यह प्राइवेट इमारत है और इसे तोड़ने का काम चल रहा था. कुल 15 लेबर यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें तीन लेबर फंसे थे. इमारत की प्रापर जांच करने के लिए डॉग स्क्वायड और एनडीआरएफ की टीम भी काम में लगी हुई है. इस मामले में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.'' - निधि वाल्सन, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली-

