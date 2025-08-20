ETV Bharat / state

"ठेकेदार भाग गया, मदद को कोई नहीं आया", दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती - BUILDING COLLAPSE IN DARYAGANJ

दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक इमारत गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती
दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 7:27 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:03 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. सद्भावना पार्क से सटी एक पुरानी इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था, इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूर दब गए. आनन फानन उन्हें लोकनायक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट पुलिस और नगर निगम की तरफ से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.

दरियागंज में करीब 68 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था. इमारत को तोड़ने का काम पिछले एक माह से चल रहा था. यहां काम करने वाले मोहम्मद तुरफान ने बताया कि यहां पर कुल 15 लोग काम कर रहे थे. सभी कर्मचारी एक ठेकेदार के बुलाने पर बिहार के मधेपुरा स्थित गणेशपुरी के रहने वाले हैं. सभी कर्मचारी जिस इमारत को तोड़ रहे थे. उसी इमारत में एक कमरे में रह रहे थे.

तुरफान ने बताया कि उन्हें 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर लाया गया था. बुधवार दोपहर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक इमारत का मलबा हटा रहे थे. तभी अचानक उनके ऊपर दीवार गिर गई. हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती (ETV Bharat)

घायल साथी को कंधे पर लेकर भागे अस्पतालः मोहम्मद इकबाल ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे की घटना है. दीवार गिरने से ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक दब गए. उन्हें हम लोगों ने निकाला. आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने एंबुलेंस को फोन नहीं किया. हम लोग खून से लथपथ अपने तीनों साथियों को कंधे पर लेकर बाहर की ओर भागे और एक वाहन के जरिए एलएनजेपी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

ठेकेदार फरार, मदद को कोई नहीं आयाः
तुरफान ने बताया कि हादसे में उनके साथी ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक की मौत हो गई. ठेकेदार सुबह काम बताकर चला जाता था. वह हादसे के बाद से मौके पर नहीं आया. उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं. जिन लोगों की मौत हुई है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं. ऐसे में मकान मालिक और ठेकेदार को मुआवजा देना चाहिए, जिससे ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक के बच्चे पल सकें. इसके साथ ही तीनों का शव उनके मधेपुरा बिहार ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को वेतन नहीं मिला है कि खुद से एंबुलेंस बुक कर शव को बिहार ले जा सकें.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के परीजन
दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के परीजन (ETV Bharat)

प्रशासन मलबा हटाने में जुटाः
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है और मलबे को हटाने का काम जेसीबी के जरिए तेजी से किया जा रहा है. यह कार्य सद्भावना पार्क की तरफ से किया जा रहा है, जिससे काम तेजी से किया जा सके. इमारत को खाली करा दिया गया है. क्योंकि इमारत के एक हिस्से के गिरने के बाद उसके और हिस्से के गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

''दरियागंज थाने में सूचना मिली थी कि सदभावना पार्क के पास एक इमारत गिर गई है, उसमें लोग फंसे हुए हैं. सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि तीन लोग फंसे हुए हैं. तीनों को निकाल कर अस्पताल ले जाया गया. जांच में पता चला है कि यह प्राइवेट इमारत है और इसे तोड़ने का काम चल रहा था. कुल 15 लेबर यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें तीन लेबर फंसे थे. इमारत की प्रापर जांच करने के लिए डॉग स्क्वायड और एनडीआरएफ की टीम भी काम में लगी हुई है. इस मामले में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.'' - निधि वाल्सन, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली-

ये भी पढ़ें :

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. सद्भावना पार्क से सटी एक पुरानी इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था, इमारत का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूर दब गए. आनन फानन उन्हें लोकनायक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट पुलिस और नगर निगम की तरफ से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.

दरियागंज में करीब 68 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था. इमारत को तोड़ने का काम पिछले एक माह से चल रहा था. यहां काम करने वाले मोहम्मद तुरफान ने बताया कि यहां पर कुल 15 लोग काम कर रहे थे. सभी कर्मचारी एक ठेकेदार के बुलाने पर बिहार के मधेपुरा स्थित गणेशपुरी के रहने वाले हैं. सभी कर्मचारी जिस इमारत को तोड़ रहे थे. उसी इमारत में एक कमरे में रह रहे थे.

तुरफान ने बताया कि उन्हें 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर लाया गया था. बुधवार दोपहर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक इमारत का मलबा हटा रहे थे. तभी अचानक उनके ऊपर दीवार गिर गई. हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों की आपबीती (ETV Bharat)

घायल साथी को कंधे पर लेकर भागे अस्पतालः मोहम्मद इकबाल ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे की घटना है. दीवार गिरने से ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक दब गए. उन्हें हम लोगों ने निकाला. आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने एंबुलेंस को फोन नहीं किया. हम लोग खून से लथपथ अपने तीनों साथियों को कंधे पर लेकर बाहर की ओर भागे और एक वाहन के जरिए एलएनजेपी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

ठेकेदार फरार, मदद को कोई नहीं आयाः
तुरफान ने बताया कि हादसे में उनके साथी ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक की मौत हो गई. ठेकेदार सुबह काम बताकर चला जाता था. वह हादसे के बाद से मौके पर नहीं आया. उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं. जिन लोगों की मौत हुई है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं. ऐसे में मकान मालिक और ठेकेदार को मुआवजा देना चाहिए, जिससे ज़ुबैर, गुलसागर और तौफीक के बच्चे पल सकें. इसके साथ ही तीनों का शव उनके मधेपुरा बिहार ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को वेतन नहीं मिला है कि खुद से एंबुलेंस बुक कर शव को बिहार ले जा सकें.

दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के परीजन
दरियागंज में गिरी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के परीजन (ETV Bharat)

प्रशासन मलबा हटाने में जुटाः
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. फिलहाल मौके पर राहत कार्य जारी है और मलबे को हटाने का काम जेसीबी के जरिए तेजी से किया जा रहा है. यह कार्य सद्भावना पार्क की तरफ से किया जा रहा है, जिससे काम तेजी से किया जा सके. इमारत को खाली करा दिया गया है. क्योंकि इमारत के एक हिस्से के गिरने के बाद उसके और हिस्से के गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

''दरियागंज थाने में सूचना मिली थी कि सदभावना पार्क के पास एक इमारत गिर गई है, उसमें लोग फंसे हुए हैं. सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि तीन लोग फंसे हुए हैं. तीनों को निकाल कर अस्पताल ले जाया गया. जांच में पता चला है कि यह प्राइवेट इमारत है और इसे तोड़ने का काम चल रहा था. कुल 15 लेबर यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें तीन लेबर फंसे थे. इमारत की प्रापर जांच करने के लिए डॉग स्क्वायड और एनडीआरएफ की टीम भी काम में लगी हुई है. इस मामले में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.'' - निधि वाल्सन, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली-

ये भी पढ़ें :

Last Updated : August 20, 2025 at 8:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BUILDING COLLAPSE INCIDENT IN DELHIDELHI DARYAGANJ BUILDING COLLAPSEBUILDING COLLAPSES IN DELHIदरियागंज में एक इमारत गिरीBUILDING COLLAPSE IN DARYAGANJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.