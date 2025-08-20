नई दिल्ली: दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार को एक इमारत गिरने का मामला सामने आया है. इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह घटना सद्भावना पार्क के पास घटी है. हादसे में मृतकों की पहचान जुबैर, गुलसागर और तौफीक के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सहित नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और बचाव दल मौके पर पहुँच गए.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी दोपहर 12.14 बजे मिली, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया, जहाँ एक भूतल और दो मंज़िला इमारत ढह गई थी. उन्होंने कहा, "तीन लोगों को मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया." ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे और लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान जारी है.

बता दें कि बरसात के मौसम में दिल्ली एनसीआर में छज्जा गिरने से कई लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बीते तीन महीना में करीब चार घटनाएं छज्जा गिरने की दिल्ली एनसीआर में सामने आई हैं. रविवार, 3 अगस्त 2025 को गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 17 स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के ह ब्लॉक में बड़ा हादसा हो गया.

