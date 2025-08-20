मंडी: मंगलवार रात मंडी जिले के सुंदरनगर के तहत भवाणा टनल के पास देहवी में उस वक्त हंगामा मच गया, जब लोगों ने यहां डाक पार्सल के कंटेनर को भैंसे और कटड़े ले जाते हुए पकड़ लिया. कंटेनर के अंदर 17 भैंस और 8 कटड़े ले जाए जा रहे थे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया, "सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. वहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 173 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल हिदायत देकर छोड़ दिया है".

सुंदरनगर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जड़ोल पंचायत के वार्ड सदस्य व पशु प्रेमी राज ठाकुर को इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अन्य लोगों के सहयोग से इस कंटेनर को पहले एपीएमसी के नाके पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां से ये भाग निकले. इसके बाद इन्होंने इसका पीछा किया और भवाणा टनल के साथ लगते देहवी में उसे रोक लिया. जब इन लोगों ने डाक पार्सल के कंटेनर को खोला तो देखा कि उसमें 17 भैंसे और 8 कटड़े थे.

इन्होंने इसकी सूचना डैहर पुलिस चौकी को दी. पुलिस टीम मौके पर आने से पहले गुस्साए लोगों ने अपने स्तर इसकी जांच पड़ताल की और भैंसों को इस तरह से जा रहे लोगों के साथ मारपीट भी की. यह तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों की पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि ये भैंसे और कटड़े वे डिनक गांव से लेकर आ रहे थे, लेकिन इन्हें ले जाने के कोई कागजात इनके पास मौजूद नहीं थे. साथ ही लोगों का संदेह अवैध रूप से पशु तस्करी किए जाने का संदेह गहरा गया.

डैहर पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति से बात की, जिससे इन भैंसों को खरीदा गया था. बाद में वह व्यक्ति भी मौके पर आया और इन सभी भैंसों और कटड़ों को पंचायत के माध्यम से उसके हवाले कर दिया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 173 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों को हिदायत देकर छोड़ दिया है.

