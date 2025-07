ETV Bharat / state

हवा खाने छत पर चढ़ गई भैंस, उतारने में लोगों के छूटे पसीने, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी - BUFFALO CLIMBED ON ROOF

छत पर चढ़ी भैंस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 11, 2025 at 7:31 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 9:21 AM IST 2 Min Read

सिंगरौली: एमपी के सिंगरौली जिले से एक ऐसा वीडियो सामने जिसको देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. यहा बारिश के दौरान कीचड़ से बचने के लिए एक भैंस घर के छत पर चढ़ गई. ये पता चलते ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई भैंस के इस कारनामे को देखकर हंस रहा था. घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से भैंस को नीचे उतारा गया. घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. भैंस के कारनामे को देखकर लोगों की हंसी छूट जा रही है. सिंगरौली जिले के दादर गांव का मामला दरअसल पूरा मामला सिंगरौली जिले के दादर ग्राम का है. जहाँ गुरुवार को तेज बारिश हो रही थी. लोगों के मुताबिक बारिश और कीचड़ से बचने के लिए एक भैंस दादर गांव निवासी राम सूरत यादव के घर की सीढ़ियों से चढ़कर सीधे मकान के छत पर पहुंच गई.

क्रेन से भैंस को छत से उतारने की कवायद (ETV Bharat) किसान ने भैंसों को बनाया बंधक, मुआवजे की रकम लाओ वरना गई भैंस पानी में फिर क्या था, भैंस के इस कारनामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. ग्रामीणों ने भैंस को छत से उतारने के लिए घंटों कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो सके. जिसके बाद उसको छत से उतारने के लिए क्रेन बुलाना पड़ा. जिसकी सहायता से कुछ घंटे बाद भैंस को नीचे उतार लिया गया. घंटों चला भैंस का ड्रामा, उतारने में छुटे ग्रामीणों के पसीने जैसे ही भैंस छत पर चढ़ी फिर क्या था सुविधा की आदि इस भैंस को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई भैंस को नीचे सुरक्षित उतारने का प्रयास करने लगा ग्रामीणों ने कई घंटे तक प्रयास किया और जब भैंस नहीं उतरी तब क्रेन मशीन के माध्यम से कुछ घंटे बाद भैंस को सुरक्षित नीचे उतर गया लेकिन यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के हंसी का कारण भी बन रहा है.

