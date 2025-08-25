करनाल: हर ग्रह अलग-अलग समय में 12 राशियों में गोचर करते हैं. इसका असर अलग-अलग राशि के जातकों पर भी पड़ता है. 30 अगस्त को दोपहर बाद 4:39 से बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करने जा रहा है.15 सितंबर सुबह 10:58 तक सिंह राशि में बुध विराजमान रहेगा.

कई राशियों की चमकेगी किस्मत: इससे सिंह राशि सहित कई राशियों के जातकों की किस्मत चमकने वाली है. इसके साथ ही कई राशि के जातको पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ने वाला है, जिसको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है. सबसे ज्यादा बुध की राशि परिवर्तन से मेष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिलेगा.

मेष राशि: ज्योतिष की मानें तो मेष राशि के जातक को बुध के राशि परिवर्तन से बहुत ज्यादा लाभ होगा. इससे मेष राशि के जातकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है. साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उनके लिए तैयार होंगे. माता-पिता को बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कई अटके हुए काम पूरे होंगे. जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे वह छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो उनकी आय में वृद्धि होगी. ऐसे में बुध का सिंह राशि में गोचर मेष राशि के लिए अच्छा माना जा रहा है.

सिंह राशि: बुध ग्रह के सिंह राशि में गोचर से सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि बुध और सिंह राशि का खास संबंध होता है. ऐसे में सिंह राशि के जातकों के व्यापार में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. व्यापार करने वाले लोग अधिक लाभ प्राप्त करेंगे. नौकरी करने वाले लोगों को भी प्रगति मिलेगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलती हुई दिखाएं दे रही है. वहीं, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा. यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं, जिससे उनको वृद्धि होगी. किसी के साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी व्यापार में वृद्धि होगी. ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए बुध गोचर बेहद अच्छा माना जा रहा है.

कन्या राशि: बात अगर कन्या राशि की करें तो बुध ग्रह के सिंह राशि में गोचर से कन्या राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है. इससे उनके संपत्ति में बहुत लाभ होने की संभावना है. उनकी सफलता के मार्ग भी खुलेंगे. परिवार में जो पिछले काफी समय से समस्या चल रही है, उसका समाधान होगा. कार्यक्षेत्र में भी सफलता और प्रमोशन के साथ ही मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना है.आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी. यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर शुभ माना जा रहा है.

वृश्चिक राशि: वहीं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से लाभ होगा. व्यापार में वृद्धि होगी. वहीं जो लोग नौकरी करते हैं, उनको अपने काम की वजह से मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी. अगर पिछले काफी समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे. पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. वहीं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. छात्रों के लिए यह काफी अच्छा माना जा रहा है. इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको राजनीति में प्रतिष्ठा मिलेगी. कुल मिला कर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बुध गोचर काफी अच्छा माना जा रहा है.

