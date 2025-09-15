ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अगले तीन सालों के बजट पर चर्चा शुरू, 29 सितंबर तक चलेगा मंथन

भोपाल: मध्य प्रदेश शासन ने इस बार एक माह पहले ही बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी के लिए 29 सितंबर तक अलग-अलग विभागों की बैठकें बुलाई गई हैं. इस बार आगामी बजट के अलावा अगले तीन सालों के बजट को लेकर भी मंथन किया जा रहा है. आमतौर पर बजट की तैयारी के लिए बैठक अक्टूबर माह से शुरू होती है. लेकिन इस बार बैठकें जल्दी शुरू की गई हैं. इसकी शुरूआत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, स्वास्थ्य विभाग से हो रही है. बजट की तैयारियों की शुरूआत में सबसे पहले बजट पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद नई योजनाओं और फिर द्वितीय चरण की बजट पर चर्चा शुरू होगी.

इस तरह से तैयार किया जाएगा बजट

मध्य प्रदेश का बजट अगले साल मार्च महीने में पेश हो सकता है. हालांकि बजट के लिए इस बार अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार राज्य सरकार जीरो बेस्ड बजटिंग के साथ रोलिंग बजट के हिसाब से भी तैयारियां कर रही है. बजट की तैयारियां 5 अलग-अलग चरणों में पूरी होगी. इसके पहले चरण की शुरुआत हो गई हैं, जो 29 सितंबर तक चलेगी.