मध्य प्रदेश में अगले तीन सालों के बजट पर चर्चा शुरू, 29 सितंबर तक चलेगा मंथन
राज्य सरकार जीरो बेस्ड बजटिंग के साथ-साथ रोलिंग बजट के हिसाब से भी कर रही है तैयारियां. पहले चरण में 29 सितंबर तक चलेगी चर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 3:25 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश शासन ने इस बार एक माह पहले ही बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी के लिए 29 सितंबर तक अलग-अलग विभागों की बैठकें बुलाई गई हैं. इस बार आगामी बजट के अलावा अगले तीन सालों के बजट को लेकर भी मंथन किया जा रहा है. आमतौर पर बजट की तैयारी के लिए बैठक अक्टूबर माह से शुरू होती है. लेकिन इस बार बैठकें जल्दी शुरू की गई हैं. इसकी शुरूआत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, स्वास्थ्य विभाग से हो रही है. बजट की तैयारियों की शुरूआत में सबसे पहले बजट पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद नई योजनाओं और फिर द्वितीय चरण की बजट पर चर्चा शुरू होगी.
इस तरह से तैयार किया जाएगा बजट
मध्य प्रदेश का बजट अगले साल मार्च महीने में पेश हो सकता है. हालांकि बजट के लिए इस बार अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार राज्य सरकार जीरो बेस्ड बजटिंग के साथ रोलिंग बजट के हिसाब से भी तैयारियां कर रही है. बजट की तैयारियां 5 अलग-अलग चरणों में पूरी होगी. इसके पहले चरण की शुरुआत हो गई हैं, जो 29 सितंबर तक चलेगी.
पहले चरण में बजट को लेकर प्रदेश के सभी विभागों से अलग-अलग चर्चा की जाएगी. पहले दिन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई गई है. 29 सितंबर तक लगातार अलग-अलग विभागों के अधिकारियों से चर्चा होगी.
- 31 अक्टूबर तक सभी विभागों से शुरू होने वाली नई योजनाओं के प्रस्ताव मांगे जाएंगे.
- 1 अक्टूबर से बजट के दूसरे चरण की विभागों से चर्चा शुरू होगी. दूसरे चरण में एक बार फिर विभागों से अलग-अलग बुलाकर चर्चा की जाएगी. इसमें पुरानी चल रही योजनाओं, उनमें हो रहे खर्च, कटौती और नई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी. दूसरे चरण की चर्चा 15 नवंबर तक चलेगी.
- दिसंबर और जनवरी माह में विभागों से चर्चा होने के बाद वित्त विभाग के अधिकारी मंत्री स्तरीय बैठकें करेंगे.
तीन साल का बजट भी होगा तैयार
इस बार वित्त विभाग तीन साल के रोलिंग बजट की भी तैयारी कर रहा है. यह बजट 2025-26 से लेकर 2028-29 तक के लिए अलग-अलग वर्ष का होगा. वित्त विभाग बजट में हर साल तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी करेगा. वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इस बार भी शून्य आधारित बजटिंग की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी. रोलिंग बजट से प्रदेश को दीर्घकालिक विकास की रणनीति बनाने और विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्यों को हासिल करना आसान होगा.