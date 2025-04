ETV Bharat / state

जैसलमेर में 25 साल बाद मंडी शुरू ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 7, 2025 at 8:48 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:06 AM IST 4 Min Read

जैसलमेर: जैसलमेर में आखिर 25 साल से बंद मंडी फिर शुरू हो गई. सरकार की वर्ष 2024 की बजट घोषणा के तहत यहां जीरा मंडी शुरू की. इससे किसानों को अब फसल बेचने गुजरात के ऊंझा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब तक स्थानीय किसानों को ऊंझा जाने से 25 से 30 हजार रुपए का अतिरिक्त परिवहन खर्च करना पड़ता था और दो से तीन दिन का समय लगता था, जिससे निजात मिल गई. इससे ना केवल किसानों बल्कि व्यापारियों में भी हर्ष है. पिछले कुछ वर्षों में जैसलमेर में जीरे की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. तीन साल पहले 50,000 हेक्टेयर में जीरे की बुवाई होती थी. अब यह क्षेत्रफल बढ़कर 1.40 लाख हेक्टेयर हो गया. किसानों के बढ़ते रुझान को देखते लंबे समय से मंडी की जरूरत मानी जा रही थी. व्यापारियों का मानना है कि जैसलमेर में जीरा मंडी की शुरुआत से स्थानीय किसानों को बहुत फायदा होगा. अब तक किसानों को ऊंझा जाकर मजबूरी में जीरा बेचना पड़ता था, लेकिन अब वे जैसलमेर में ही भाव का पता लगाकर उचित मूल्य मिलने पर जीरा बेच सकेंगे. इस मंडी से बड़े व्यापारी भी जैसलमेर आएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलेंगे. मंडी प्रशासन के अनुसार, जीरे का अधिकतम भाव 22,500 और न्यूनतम भाव 18,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा. इससे स्थानीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे. किसानों को फसल बाहर ले जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.गौरतलब है कि बजट 2024-25 में जैसलमेर में जीरा मंडी की घोषणा की गई थी. इसके तहत यहां खरीद प्रक्रिया शुरू हुई. जैसलमेर में मंडी खुलने पर ये बोले व्यापारी और किसान (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: बहरोड़ मंडी में सरसों की बंपर आवक, रोजाना आ रहे 15 से 20 हजार कट्टे - ये बोले व्यापारी: स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि खरीद-फरोख्त प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी. पहले किसानों को उपज बेचने लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. इससे व्यापारियों को माल की उपलब्धता में देरी होती थी, लेकिन अब स्थानीय मंडी में बेहतर गुणवत्ता का माल मिलने से व्यापार संचालन सुगम हुआ. एक व्यापारी के अनुसार, पहले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था. हमें भी माल लाने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब पारदर्शिता आने से किसानों को सही दाम मिल रहे हैं और व्यापारियों को गुणवत्ता के अनुसार उचित दर पर माल मिल रहा है. मंडी के स्थानीय स्तर पर संचालन से व्यापारियों को माल की कीमतों में स्थिरता का लाभ मिल रहा है. अब उन्हें अन्य शहरों में जाने या वहां से माल मंगवाने की जरूरत कम पड़ रही है. इससे समय और परिवहन लागत बच रही है. व्यापारी मानते हैं कि इस पहल से जैसलमेर का व्यापारिक परिदृश्य मजबूत होगा. भविष्य में यह क्षेत्र जीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है. स्थानीय किसानों को फायदा (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर) एमएसपी नहीं मिलता: जिले में ट्यूबवेल और नहरी सिंचाई के विस्तार के कारण फसल उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है. हालांकि किसानों को अब भी कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिलता. इससे वे व्यापारियों को फसल बेचने पर निर्भर रहते हैं. जीरा मंडी शुरू होने से उन्हें उचित बाजार और मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी. मंडी समिति सचिव रामप्रताप सिंह ने कहा कि किसानों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम मूल्य दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा. किसान अपनी उपज मंडी लाएं और उचित दाम पाएं। नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है.राजूसिंह भाटी, देरावर सिंह और शोभपुरी समेत कई किसानों ने मंडी में जीरा बेचने की अपील की ताकि किसानों को अधिकतम मूल्य मिल सके.

