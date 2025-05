ETV Bharat / state

महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण को लेकर बवाल तय! CM नीतीश से मिलेंगे 300 बौद्ध भिक्षु - PROTEST BUDDHIST MONKS

गया से बौद्ध भिक्षु ( ETV Bharat )

गया: "मस्जिद को मुसलमान, मंदिर को हिंदू, गुरुद्वारा को सिख लेकिन महाबोधि मंदिर में हिंदुओं को भी शामिल किया गया है. 2 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.यह मामला आज का नहीं है बल्कि 1890 से चल रहा है." यह कहना है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा का. गया से बौद्ध भिक्षु पटना रवाना: दरअसल, बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया में 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षुओं का धरना प्रदर्शन जारी है. उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोधगया टेंपल एक्ट 1949 खत्म किया जाए. महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण को लेकर बौद्ध भिक्षु पिछले 82 दिनों से धरने पर बैठे हैं. रविवार को 82 दिनों बाद धरने से उठ कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते बौद्ध भिक्षु (ETV Bharat) 12 फरवरी से प्रदर्शन शुरू: 12 फरवरी 2025 को एक बार फिर से इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ. हालांकि 12 फरवरी को बौद्ध भिक्षु पहले महाबोधि मंदिर के पास आमरण अनशन पर बैठे थे लेकिन बाद में आमरण अनशन खत्म कर ये धरने के तौर बदल गया और तभी से ये बोधगया दोमुहान के पास स्थित संबोधि द्वारा के पास अनिश्चितकाल करने पर बैठे हैं. बुद्ध पूर्णिमा सीएम को देंगे निमंत्रण: ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर एक्ट को समाप्त करने की मांग के साथ उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी देंगे. जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्धपूर्णिमा के कार्यक्रम में और धरना स्थल पर आएं और हम लोगों की समस्या को देखें. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) "5 मई की रात को यात्रा पटना पहुंचेगी. 6 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा गया है. ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म और दूसरे बौद्ध संगठनों के द्वारा यात्रा निकाली गई है. पिछले 82 दिनों से यह धरने पर बैठे थे. बीटी एक्ट बोधगया टेंपल एक्ट 1949 को खत्म करने की मांग है." -आकाश लामा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी पटना जाते बौद्ध भिक्षु (ETV Bharat) हिंदू समुदाय के लोगों को हटाने की मांग: असल में एक्ट के तहत बनने वाली बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी 'बीटीएमसी' में बौद्धों के साथ-साथ गैर बुद्धिस्ट 'हिंदू समुदाय' के लोगों को सरकार द्वारा सदस्य बनाने का प्रावधान है. जिसका विरोध बौद्ध भिक्षु लंबे समय से कर रहे हैं. पहली बार महाबोधि मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी बुद्धिस्टों के हाथों में सौंपने की मांग 1890 में उठी थी. बौद्ध भिक्षु (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति की कामना के लिए की विशेष पूजा जानिए कहां मठ में 14 दिनों के बाद 90 वर्षीय बौद्ध भिक्षु का अंतिम संस्कार किया गया



