फरीदाबाद: जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (वाईएमसीए) में एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर दिया. शनिवार शाम को तीसरे वर्ष की बीटेक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच सनसनी फैला दी है. मृतका का नाम वंशिका (22 वर्ष) था, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी.

फरीदाबाद वाईएमसीए में छात्रा ने की आत्महत्या: वंशिका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और विश्वविद्यालय के सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी. शनिवार शाम को वंशिका का शव अपने कमरे में पंखे से फंदे पर लटकता मिला. हॉस्टल में मौजूद अन्य छात्राओं ने तुरंत इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी.

आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया: घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर-7 चौकी प्रभारी राकेश कुमार अपनी टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा और बीके सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

जांच में कोई सुराग नहीं: पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला. कमरे की तलाशी में न तो कोई सुसाइड नोट मिला और न ही कोई ऐसी वस्तु, जो इस दुखद कदम के पीछे की वजह बता सके. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. वंशिका के सहपाठियों, हॉस्टल के अन्य छात्रों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने वंशिका को यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

विश्वविद्यालय में शोक की लहर: इस घटना ने विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के बीच शोक की लहर पैदा कर दी है. वंशिका को एक होनहार और मेहनती छात्रा के रूप में जाना जाता था. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, हॉस्टल में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है.

पुलिस की कार्रवाई: पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इस बीच, वंशिका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी.

