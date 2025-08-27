गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. राजस्थान के अलवर की रहने वाली 19 वर्षीय भूमिका का शव बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिला. ये घटना सोमवार रात की है, जिसने सभी को झकझोर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद घटना: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात भूमिका अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी. वो बिहार की अपनी रूम पार्टनर शांभवी के साथ रात 10 बजे पार्टी में गई थी. रात 12 बजे वो अचानक पार्टी छोड़कर अपने कमरे में लौट आई. इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली.

गुरुग्राम में बीटेक छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों का दावा है कि युवती की हत्या की गई है. (Etv Bharat)

कमरा अंदर से बंद, वार्डन ने तोड़ा दरवाजा: रात करीब डेढ़ बजे, शांभवी को बर्थडे पार्टी के लिए रिबन चाहिए था. वो अपने कमरे में रिबन लेने गई, लेकिन कमरा अंदर से बंद था. कई बार खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला. शांभवी ने हॉस्टल वार्डन को सूचित किया. वार्डन ने प्लंबर की मदद से दरवाजे की कुंडी तोड़ी. अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. भूमिका दीवार पर लगे कुंडे से फंदे पर लटकी थी.

पुलिस को सुबह 4 बजे मिली सूचना: बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी बिजेंद्र ने बताया कि सुबह 4 बजे पुलिस को सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और परिवार को सूचित किया. आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मौसा ने किया हत्या का दावा: भूमिका गुप्ता के मौसा बृजेश गुप्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जिस तरह भूमिका गुप्ता का शव लटका था, उससे आत्महत्या पर शक होता है. उनके पैर मुड़े थे और तलवे जमीन को छू रहे थे. उन्होंने इसे हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.

कॉलेज ने देर से दी सूचना: बृजेश ने बताया कि कॉलेज ने सुबह 3:30 बजे भूमिका की मां को फोन कर कहा कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है. लेकिन, जब परिवार मौके पर पहुंचा, तो वार्डन ने बताया कि रात 2 बजे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था. मौसा ने सवाल उठाया कि अगर कॉलेज को 2 बजे घटना का पता था, तो परिवार को डेढ़ घंटे बाद क्यों सूचित किया गया.

परिवार का दर्द: भूमिका के पिता लक्ष्मीकांत गुप्ता की 2012 में मृत्यु हो चुकी है. उनकी मां बीना गुप्ता महिला एवं बाल विकास विभाग में सरकारी नौकरी करती हैं. भूमिका को उनके चाचा प्रमोद गुप्ता और चाची पुष्पा ने गोद लिया था.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार: परिवार की मांग पर पुलिस ने डॉक्टरों के बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. शांभवी ने बताया कि बर्थडे पार्टी में भूमिका पूरी तरह सामान्य थी. उसने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया. पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वह परेशान होकर आत्महत्या कर ले.

