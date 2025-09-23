ETV Bharat / state

बिहार के यात्रियों का सफर हुआ सस्ता, बंपर छूट के साथ BSRTC इन राज्यों से चला रही स्पेशल बसें

पटना: त्योहारी सीजन में घर लौटने वालों की भीड़ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है. निगम ने शनिवार ( 20 सितंबर) से विशेष बस सेवा शुरू की है. इस सेवा के तहत दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए प्रतिदिन बसों का परिचालन किया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने बसों की विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी है.

त्योहारों में दिल्ली के लिए चल रही दर्जनों बसें: निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस बार त्योहारों में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और आम यात्रियों को निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी से बचाने के लिए किराया भी तय कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से यात्रियों को कुल 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

दिल्ली रूट पर सबसे अधिक 65 बसें: त्योहारी सीजन में सबसे अधिक मांग दिल्ली रूट पर होती है. इसे देखते हुए निगम ने इस मार्ग पर कुल 65 बसों के संचालन का फैसला किया है. ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया से दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल के लिए रवाना होंगी. इन बसों का परिचालन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किया गया है.

बिहार-हरियाणा रूट के लिए 30 बसें: दिल्ली के अलावा हरियाणा जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है. बीएसआरटीसी की ओर से हरियाणा रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी. इनमें एसी सीटर और स्लीपर दोनों श्रेणियां शामिल होंगी. निगम के अनुसार, यह सेवा यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक सफर उपलब्ध कराएगी. बीएसआरटीसी ने केवल दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, बल्कि कोलकाता, गाजियाबाद और पूर्णिया जैसे प्रमुख रूटों पर भी बसों का समय तय किया है.

कोलकाता-पटना रूट: इस रूट पर बसें शाम 6 बजे, रात 7:30 बजे और 8:30 बजे उपलब्ध होंगी.

पटना-गाजियाबाद रूट: गाजियाबाद से पटना के लिए नॉन-एसी सीटर बस दोपहर 2 बजे रवाना होगी. वहीं पटना से गाजियाबाद के लिए शाम 4 बजे बस निकलेगी.

दिल्ली-गया रूट: दिल्ली से गयाजी के लिए बसें दोपहर 1:30 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे रवाना होंगी. वहीं गया से दिल्ली के लिए दोपहर 3:30 बजे और 4:30 बजे बसें उपलब्ध रहेंगी.

कोलकाता-गया रूट: इस मार्ग पर शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच बसें चलेंगी.

दिल्ली-पूर्णिया रूट: दिल्ली से पूर्णिया के लिए बस दोपहर 1 बजे रवाना होगी, जबकि पूर्णिया से दिल्ली के लिए सुबह 11 बजे बस चलेगी.