बिहार के यात्रियों का सफर हुआ सस्ता, बंपर छूट के साथ BSRTC इन राज्यों से चला रही स्पेशल बसें

त्योहारों के सीजन में BSRTC यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए पांच राज्यों के लिए एसी बसें चला रही. भाड़ा में बंपर छूट है.

दिल्ली के लिए चल रही दर्जनों बसें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 1:49 PM IST

5 Min Read
पटना: त्योहारी सीजन में घर लौटने वालों की भीड़ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है. निगम ने शनिवार ( 20 सितंबर) से विशेष बस सेवा शुरू की है. इस सेवा के तहत दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए प्रतिदिन बसों का परिचालन किया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने बसों की विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी है.

त्योहारों में दिल्ली के लिए चल रही दर्जनों बसें: निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस बार त्योहारों में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और आम यात्रियों को निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी से बचाने के लिए किराया भी तय कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से यात्रियों को कुल 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

दिल्ली रूट पर सबसे अधिक 65 बसें: त्योहारी सीजन में सबसे अधिक मांग दिल्ली रूट पर होती है. इसे देखते हुए निगम ने इस मार्ग पर कुल 65 बसों के संचालन का फैसला किया है. ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया से दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल के लिए रवाना होंगी. इन बसों का परिचालन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किया गया है.

बिहार-हरियाणा रूट के लिए 30 बसें: दिल्ली के अलावा हरियाणा जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है. बीएसआरटीसी की ओर से हरियाणा रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी. इनमें एसी सीटर और स्लीपर दोनों श्रेणियां शामिल होंगी. निगम के अनुसार, यह सेवा यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक सफर उपलब्ध कराएगी. बीएसआरटीसी ने केवल दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, बल्कि कोलकाता, गाजियाबाद और पूर्णिया जैसे प्रमुख रूटों पर भी बसों का समय तय किया है.

कोलकाता-पटना रूट: इस रूट पर बसें शाम 6 बजे, रात 7:30 बजे और 8:30 बजे उपलब्ध होंगी.

पटना-गाजियाबाद रूट: गाजियाबाद से पटना के लिए नॉन-एसी सीटर बस दोपहर 2 बजे रवाना होगी. वहीं पटना से गाजियाबाद के लिए शाम 4 बजे बस निकलेगी.

दिल्ली-गया रूट: दिल्ली से गयाजी के लिए बसें दोपहर 1:30 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे रवाना होंगी. वहीं गया से दिल्ली के लिए दोपहर 3:30 बजे और 4:30 बजे बसें उपलब्ध रहेंगी.

कोलकाता-गया रूट: इस मार्ग पर शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच बसें चलेंगी.

दिल्ली-पूर्णिया रूट: दिल्ली से पूर्णिया के लिए बस दोपहर 1 बजे रवाना होगी, जबकि पूर्णिया से दिल्ली के लिए सुबह 11 बजे बस चलेगी.

किराए पर सब्सिडी: त्योहारी भीड़ में अक्सर निजी ऑपरेटर मनमाना किराया वसूलते हैं, लेकिन इस बार बिहार सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष सब्सिडी योजना लागू की है.

जान लें किराया: पटना-दिल्ली रूट पर किराया इस प्रकार तय किया गया है, एसी बसों के लिए कुल किराया 1,873 रुपये तय है, जिसमें यात्री केवल 1,254 रुपये देंगे. शेष 619 रुपये सरकार वहन करेगी. नॉन-एसी बसों के लिए कुल किराया 1,527 रुपये है, जिसमें यात्री 1,133 रुपये चुकाएंगे और 394 रुपये सरकार सब्सिडी देगी. एसी स्लीपर बसों का किराया 2,812 रुपये रखा गया है, इसमें यात्री 1,893 रुपये देंगे और 919 रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है.

यात्रियों और ऑपरेटरों को लाभ: केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि बस ऑपरेटरों को भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, यात्रियों के लिए 24 करोड़ रुपये और बस ऑपरेटरों के लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपये की सीट सब्सिडी तय की गई है. अधिकारियों का कहना है कि इससे एक ओर जहां यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा मिलेगी, वहीं ऑपरेटरों को भी आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा.

डिजिटल पेमेंट और अन्य सुविधाएं: बीएसआरटीसी ने इस बार तकनीक का भी विशेष ध्यान रखा है. सभी बसों में यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसका फायदा यह होगा कि यात्रियों को नकद लेन-देन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसके अलावा निगम ने स्पष्ट किया है कि बसों की बुकिंग 1 सितंबर से ऑनलाइन शुरू कर दी गई थी और अब यात्रियों को केवल सीट आरक्षित करनी है.

दुर्गा पूजा से छठ तक चलेगी विशेष सेवा: निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह विशेष बस सेवा 20 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. इस अवधि में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व जैसे बड़े त्योहार शामिल हैं. इन दिनों में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर और बिहारवासी अपने घर लौटते हैं. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा मिल सके.

