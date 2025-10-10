बसपा की रैली के वो 5 चेहरे...क्या मजबूत कर पाएंगे बिखरता वोट बैंक? क्या 2027 में आकाश पलटेंगे यूपी की सियासत

ETV Bharat / state

Mayawati ki Rally: मंच पर मायावती के बगल में आकाश आनंद, फिर आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, कपिल मिश्रा और उमाशंकर सिंह की कुर्सी लगी.

बसपा की रैली के मंच पर मायावती, आकाश आनंद और अन्य महत्वपूर्ण नेता.
Published : October 10, 2025

लखनऊ: भारतीय राजनीति की विरासत कांशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली कई मायनो में अलग रही और संदेश दे गई. हर साल पुण्यतिथि पर होने वाले बड़े आयोजन या अन्य किसी रैली-सभा में बसपा के मंच पर पार्टी सुप्रीमो अकेले सोफे पर बैठी नजर आती थीं. उनके आसपास सन्नाटा रहता था. हालांकि, पीछे कुछ महत्वपूर्ण नेता जरूर रहते थे.

लेकिन, 9 अक्टूबर 2025 की रैली में ये सन्नाटा छटता नजर आया. मायावती सोफे पर तो बैठीं लेकिन, उनके बराबर में ही पार्टी के 5 महत्वपूर्ण नेता विराजमान थे. इसमें ऊंच-नीच का कोई दंभ नहीं था, सभी बराबरी पर थे. माना जा रहा है कि इन पर पार्टी की खास जिम्मेदारी है.

खास बात यह थी कि मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद उनके बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर थे. जो एक संदेश था कि पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश ही हैं. इसके लेकर मायावती ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया.

मायावती ने मंच से की आकाश आनंद की सराहना: आकाश आनंद की सराहना करने हुए मायावती ने कहा कि ''अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी बसपा के आंदोलन से काफी हद तक जुड़ चुके हैं. यह पार्टी के लिए अत्यंत शुभ संकेत है और अब आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में, जनाधार को बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं.''

आकाश ने मायावती को दिया धन्यवाद: मायावती ने कहा, ''इसलिए जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग काशीराम के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, उसी प्रकार से पार्टी के लोग आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहें और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर दें.'' इस पर आकाश ने उठकर सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और बहन जी का भी धन्यवाद किया.

बसपा रैली के मंच की कुर्सियों का बड़ा संदेश: मायावती ने आकाश आनंद की तारीफ तो की, इसके साथ ही मंच पर उनके साथ जो कुर्सियां लगाई गई थीं, उससे प्रदेश को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि दलित, सवर्ण और पिछड़ा उनके लिए बराबर हैं. बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती आई है और करती रहेगी.

मंच की तीसरी कुर्सी पर आकाश के पिता आनंद: मंच पर मायावती के बगल में यानी दूसरे नंबर पर आकाश तो तीसरे नंबर पर बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आकाश आनंद के पिता मायावती के भाई आनंद की कुर्सी लगाई गई थी. पार्टी का लेखा-जोखा संभालने के लिए मायावती ने उनकी भी तारीफ की.

मंच की चौथी कुर्सी पर सतीश चंद्र मिश्रा: चौथी कुर्सी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की लगी थी. उनकी मायावती ने प्रशंसा की, साथ ही उनके बेटे कपिल मिश्रा की भी तारीफ की, क्योंकि आज की रैली में कपिल मिश्रा ने मेडिकल शिविर की व्यवस्था की थी. पांचवें नंबर की कुर्सी पर पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की लगी. बसपा सुप्रीमो ने उनकी भी तारीफ की. सबसे किनारे वाली कुर्सी पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे.

मंच से आकाश का सधा भाषण, मायावती को धन्यवाद: पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया. उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. मंच पर भाषण देते हुए उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया. उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी पार्टी में स्थान देने के लिए धन्यवाद दिया.

बसपा में आकाश कभी अंदर, कभी बाहर: एक समय था जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निष्कासित कर दिया था. हालांकि बाद में उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया था.

मगर बसपा प्रमुख ने उस वक्त कहा था कि अब वह अपने जीते-जी किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी. इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लेकर टिप्पणी करने पर मायावती ने आकाश से एक बार फिर से सारी जिम्मेदारियां छीन ली थीं. अभी हाल ही में फिर से मायावती आकाश को पार्टी में लेकर आईं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी.

