ETV Bharat / state

बसपा की रैली के वो 5 चेहरे...क्या मजबूत कर पाएंगे बिखरता वोट बैंक? क्या 2027 में आकाश पलटेंगे यूपी की सियासत

बसपा की रैली के मंच पर मायावती, आकाश आनंद और अन्य महत्वपूर्ण नेता. ( Photo Credit; BSP X )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 7:01 AM IST 4 Min Read

लखनऊ: भारतीय राजनीति की विरासत कांशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली कई मायनो में अलग रही और संदेश दे गई. हर साल पुण्यतिथि पर होने वाले बड़े आयोजन या अन्य किसी रैली-सभा में बसपा के मंच पर पार्टी सुप्रीमो अकेले सोफे पर बैठी नजर आती थीं. उनके आसपास सन्नाटा रहता था. हालांकि, पीछे कुछ महत्वपूर्ण नेता जरूर रहते थे. लेकिन, 9 अक्टूबर 2025 की रैली में ये सन्नाटा छटता नजर आया. मायावती सोफे पर तो बैठीं लेकिन, उनके बराबर में ही पार्टी के 5 महत्वपूर्ण नेता विराजमान थे. इसमें ऊंच-नीच का कोई दंभ नहीं था, सभी बराबरी पर थे. माना जा रहा है कि इन पर पार्टी की खास जिम्मेदारी है. खास बात यह थी कि मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद उनके बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर थे. जो एक संदेश था कि पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश ही हैं. इसके लेकर मायावती ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया. मायावती ने मंच से की आकाश आनंद की सराहना: आकाश आनंद की सराहना करने हुए मायावती ने कहा कि ''अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी बसपा के आंदोलन से काफी हद तक जुड़ चुके हैं. यह पार्टी के लिए अत्यंत शुभ संकेत है और अब आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में, जनाधार को बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं.'' आकाश ने मायावती को दिया धन्यवाद: मायावती ने कहा, ''इसलिए जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग काशीराम के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, उसी प्रकार से पार्टी के लोग आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहें और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर दें.'' इस पर आकाश ने उठकर सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और बहन जी का भी धन्यवाद किया.