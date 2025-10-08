कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा की बड़ी रैली; विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी मायावती
मायावती ने कहा कि सपा ने कांशीराम के जीते जी उनके साथ दगा किया. उनके मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिशें की गईं.
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को लखनऊ में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 9 अक्टूबर को 'मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल', वीआईपी रोड (पुरानी जेल रोड) पर सुबह 9 बजे शुरू होगा. इस अवसर पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी और जनसमूह को संबोधित करेंगी.
इस दौरान 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती बिगुल फूंकेंगी. इस रैली में उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे. कार्यक्रम में दिवंगत कांशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे. दूसरी ओर शहर और सड़क को स्मारक स्थल को फूलों और बैनरों से सजाया गया है. वहां मौजूद लोग कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कतारबद्ध होंगे.
मायावती ने जारी किया बयान: इस आयोजन से पहले पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा है, कि कांशीराम का सपना था, कि समाज के दबे-कुचले और वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाया जाए. बसपा आज भी उनके इस मिशन को आगे बढ़ा रही है. देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े बहुजनों को शोषित से शासक वर्ग बनाने का मिशन जारी है.
मायावती ने कहा कि बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर के मिशनरी आत्म-सम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट का कारवां जिंदा करके उसे नई गति प्रदान करने वाली बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, संस्थापक कांशीराम के प्रति विरोधी पार्टियों जनरिया हमेशा द्वेष से भरा रहा. खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का रवैया हमेशा से घोर जातिवादी और द्वेष पूर्ण रहा है.
सपा की गोष्ठी छलावा: मायावती ने कहा कि यह सर्वविदित है, इसीलिए 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी आदि करने का सपा प्रमुख का ऐलान घोर छलावा है. यह मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज्यादा लगता है.
मायावती ने कहा कि सपा ने कांशीराम के जीते जी सपा ने उनके साथ दगा किया. उनके मूवमेंट को यूपी में कमजोर करने की लगातार कोशिशें कीं हैं. बीएसपी सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2008 को अलीगढ़ मंडल के कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर कांशीराम नगर के नाम से बनाए गए नए जिले का नाम इसी जातिवादी सोच और राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया था.
