लखनऊ में बसपा की महारैली में मायावती ने अखिलेश को घेरा, बोलीं- सत्ता में रहने पर आती है PDA की याद, भाजपा को सराहा

भाजपा-कांग्रेस को भी घेरा: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार में रहते हुए कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मेरे ऊपर सीबीआई जांच बिठाई. न्यायालय ने मुझे न्याय दिया. कहा कि कांग्रेस भी हमेशा संविधान विरोधी रही है. कांग्रेस के साथ भी हमें नहीं जाना है. इसी दौरान उन्होंने इशारों इशारों में आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला. मायावती ने कहा कि बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टियां साजिशें कर रही हैं. हमारे समाज के नेता मेरे विरोध में खड़े कर रही हैं. ऐसे नेताओं से भी हमें सावधान रहना है. बसपा के वोट काटने के लिए स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

अखिलेश पर खूब बरसीं बसपा सुप्रीमो: बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि कासगंज जिले का नाम अपनी सरकार के दौरान बसपा संस्थापक कांशीरम के पास नाम पर रखा था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव ने कांशीराम के नाम पर रखे गए कासगंज का नाम फिर से बदल दिया. क्या यही उनकी महापुरुषों के प्रति निष्ठा है? इससे जाहिर होता है कि अखिलेश यादव महापुरुषों का सम्मान नहीं करते. जब उनकी सरकार होती है तब उन्हें कांशीराम कभी याद नहीं आते, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उन्हें याद आ जाती है. जनता सब कुछ समझती है. बहुजन समाज पार्टी हमेशा सभी वर्गों की हितैषी रही है. पिछड़ों और दलितों का कल्याण किया है. उन्हें आरक्षण दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लगातार आरक्षण का विरोध किया जाता रहा था. पीडीए पर कहा कि पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की हितैषी बसपा हमेशा से रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है.

जबकि अब कांशीराम की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित करने की बात कहते हैं. यह सपा का दोहरा चरित्र है. पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि समाजवादी पार्टी से सतर्क रहना है. कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और टिकट के मद से ही स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार करने का अनुरोध किया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया. इसके लिए मैं सीएम योगी को धन्यवाद देती हूं.

क्यों की भाजपा की तारीफ: दरअसल, ऐसा उसने उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि जिस काशीराम स्मारक स्थल पर आज रैली आयोजित हुई थी, उस स्थल का जीर्णोद्धार पिछले काफी सालों से नहीं हुआ था. मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कई बार कहा कि यहां की मूर्तियां टूट रही हैं, उन्हें सही कर दिया जाए. यह महापुरुषों का तीर्थ स्थल है. टिकट के मद से इन्हें सही करा दिया जाए, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, लेकिन अखिलेश ने टिकट का पैसा दबाए रखा और मूर्तियों को सही नहीं कराया.

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में महारैली की. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों समेत विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2007 का इतिहास एक बार फिर से हम दोहराएंगे और 2027 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनाएंगे. बीएसपी मुखिया ने एक बार फिर दोहराया कि गठबंधन का इतिहास पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा है. लिहाजा, अकेले दम ही चुनाव लड़ेंगे और फिर से सत्ता हासिल करेंगे. अपने भाषण के दौरान बसपा सुप्रीमो ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को जमकर घेरा, जबकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. हालांकि, उन्होंने भाजपा और कांग्रेस जातिवादी पार्टी बताया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में चली चर्चा पर भी चुटकी ली. कहा कि जातिवादी मीडिया ने पिछले दिनों ऐसी खबर चलाई कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर रहे हैं. कहा कि मैं ऐसे किसी से छुपकर नहीं मिलती.

बसपा की महारैली. (Video Credit; ETV BHARAT)

पांचवीं बार यूपी में बनेगी बीएसपी की सरकार : बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने लाखों समर्थकों को भरोसा दिलाया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी और उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी. कहा कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी, तभी दलितों का विकास होगा.

आकाश आनंद को सराहा: अपने भतीजे आकाश आनंद का सार्वजनिक मंच से मायावती ने समर्थकों से परिचय कराया. कहा कि अब आकाश आनंद खूब मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने मंच पर मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अपने भाई आनंद की भी तारीफ की. कहा पार्टी का लेखा-जोखा यही देखते हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं. राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि वह लगातार पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़े हैं और उन्हें मैंने ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का काम दे रखा है. पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की तारीफ करते हुए मायावती ने कहा कि पार्टी को जब भी जैसी जरूरत होती है, उमाशंकर सिंह हमेशा खड़े रहते हैं. लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं. मैंने उन्हें अपने समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वे निभा रहे हैं. बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की भी उन्होंने तारीफ की.

लखनऊ में बसपा की रैली. (Video Credit; ETV BHARAT)

'आई लव' की आड़ में न हो राजनीति: बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाषण के दौरान हाल ही में कानपुर और बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पर हुए बवाल को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी सलाह दी. कहा कि अक्सर शरारती तत्व एक-दूसरे के देवी-देवताओं का अपमान करते हैं और बवाल कर देते हैं, ऐसा किया इसलिए जाता है कि विवाद बढ़े. सभी को एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए. इसकी आड़ में आई लव आदि की राजनीति नहीं करनी चाहिए.

राहुल गांधी पर हमला: बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भाषण में जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा. कहा कि आजादी के बाद सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन दलित-पिछड़ों का शोषण और उत्पीड़न होता ही रहा. यूपी में भी कांग्रेस का शासन जातिवादी पूंजीवादी रवैये से चला रहा है.

कहा कि कांग्रेस ने 1975 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही किनारे लगाने के कोशिश की थी और आज उनके नेता इस संविधान को हाथ में लेकर चलने का नाटक करते हैं. कहा कि कांग्रेस ने ही डॉक्टर अंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया. जब बसपा संस्थापक कांशीराम का निधन हुआ तो कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था. राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार ने राजकीय घोषित नहीं किया था. मंडल कमीशन लागू करने में भी कांग्रेस ने उदासीनता बरती थी. बसपा के प्रयास के बाद ही बीपी सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान यह संभव हो पाया था.

स्वदेशी का बीएसपी करेगी स्वागत : उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में शिलान्यास और उद्घाटन तो खूब हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है. कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टैरिफ लगा दिया है, जिससे विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. केंद्र सरकार को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए. जनहित को आगे रखना चाहिए. कहा कि टैरिफ के जवाब में सरकार अब स्वदेशी पर जोर दे रही है, लेकिन इसे जमीन पर सही से उतारा जाए तो बहुजन समाज पार्टी इस कदम का स्वागत करेगी.

हमारी रैली में भाड़े की भीड़ नहीं होती: बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी रैली में कभी भी भाड़े की भीड़ नहीं आती है. हमारे समर्थक किराया खर्च कर रैली में पहुंचते हैं. सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों से वे यहां पर आते हैं. आज की विशाल रैली इस बात की गवाह है कि देश के छह राज्यों से यहां पर समर्थक कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं और मेरे भाषण को उन्होंने यहां सुना है. अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने लोगों के बीच पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत करें.

जब विधायक ने दौड़कर छूए बसपा सुप्रीमों के पांव: मंच पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जब अपने सभी नेताओं पर बोल रही थीं तो इस दौरान उन्होंने पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की प्रशंसा की. कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी से जुड़े हुए हैं. उन्हें अपने समाज को जोड़ने की मैंने जिम्मेदारी सौंपी है. इस पर विधायक दौड़ते हुए बसपा सुप्रीमो के पास गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

