ETV Bharat / state

BSF जवान ने डेढ़ साल के बच्चे संग गंगा में लगाई छलांग; 4 दिन पहले पत्नी भी कूदी थी, 5 साल पहले की थी लव मैरिज - BSF JAWAN JUMPED IN GANGA

शादी के बाद शुरुआत में तो दोनों का जीवन सामान्य चला लेकिन, कुछ समय पहले से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था.

Etv Bharat
BSF जवान पत्नी और बेटे के साथ, गंगा नदी में तलाश करते पुलिस कर्मी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है. बीएसएफ जवान ने अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ गंगा नदी में शनिवार की शाम छलांग लगा दी. 4 दिन पहले यानी 19 अगस्त को बीएसएफ जवान की पत्नी भी नदी में कूद गई थी. उसकी अभी तक बॉडी नहीं मिली है.

बिजनौर जनपद के नजीबाबाद के वेदविहार कॉलोनी के रहने वाले 31 वर्षीय बीएसएफ जवान राहुल की पत्नी ने 19 अगस्त को गंगा नदी में छलांग लगा दी थी, जिसकी तलाश अभी तक चल रही है. पत्नी के वियोग में राहुल ने शनिवार को डेढ़ साल के बेटे को गोद में लेकर बैराज पुल से गंगा में छलांग लगा दी.

पुलिस टीम पीएसी के गोताखोरों के साथ मिलकर राहुल, उसके बेटे और पत्नी की खोजबीन में जुटी है. बीएसएफ जवान राहुल नजीबाबाद से किराए की गाड़ी करके बिजनौर अस्पताल आया था. अस्पताल से दवाई लेने के बाद राहुल बिजनौर बैराज पहुंचा.

बैराज पर कार को जाने से वहां तैनात पुलिस के जवानों ने रोक दिया था. इस पर बीएसएफ जवान गाड़ी को वहीं छोड़कर बेटे के साथ बैराज पर चला गया. कुछ देर टहलने के बाद राहुल अपने बेटे को गोद में लिए हुए गंगा नदी में कूद गया. यह देख वहां तैनात पुलिस के जवानों ने गोताखोरों को बुलाया और दोनों की तलाश शुरू कराई.

घटना को लेकर बिजनौर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीएसी की टीम और पुलिस के गोताखोरों की मदद से गंगा में दोनों की तलाश की जा रही है. लेकिन, 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

बीएसएफ जवान ने की थी लव मैरिज: बीएसएफ जवान राहुल ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी. शादी के बाद शुरुआत में तो दोनों का जीवन सामान्य चला लेकिन, कुछ समय पहले से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था. माना जा रहा है कि इसी कलह के चलते दोनों ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया.

ये भी पढ़ेंः पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर; नानी-नाती समेत चार लोगों की मौत, कार सवार मौके से फरार

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक घटना हुई है. बीएसएफ जवान ने अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ गंगा नदी में शनिवार की शाम छलांग लगा दी. 4 दिन पहले यानी 19 अगस्त को बीएसएफ जवान की पत्नी भी नदी में कूद गई थी. उसकी अभी तक बॉडी नहीं मिली है.

बिजनौर जनपद के नजीबाबाद के वेदविहार कॉलोनी के रहने वाले 31 वर्षीय बीएसएफ जवान राहुल की पत्नी ने 19 अगस्त को गंगा नदी में छलांग लगा दी थी, जिसकी तलाश अभी तक चल रही है. पत्नी के वियोग में राहुल ने शनिवार को डेढ़ साल के बेटे को गोद में लेकर बैराज पुल से गंगा में छलांग लगा दी.

पुलिस टीम पीएसी के गोताखोरों के साथ मिलकर राहुल, उसके बेटे और पत्नी की खोजबीन में जुटी है. बीएसएफ जवान राहुल नजीबाबाद से किराए की गाड़ी करके बिजनौर अस्पताल आया था. अस्पताल से दवाई लेने के बाद राहुल बिजनौर बैराज पहुंचा.

बैराज पर कार को जाने से वहां तैनात पुलिस के जवानों ने रोक दिया था. इस पर बीएसएफ जवान गाड़ी को वहीं छोड़कर बेटे के साथ बैराज पर चला गया. कुछ देर टहलने के बाद राहुल अपने बेटे को गोद में लिए हुए गंगा नदी में कूद गया. यह देख वहां तैनात पुलिस के जवानों ने गोताखोरों को बुलाया और दोनों की तलाश शुरू कराई.

घटना को लेकर बिजनौर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीएसी की टीम और पुलिस के गोताखोरों की मदद से गंगा में दोनों की तलाश की जा रही है. लेकिन, 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

बीएसएफ जवान ने की थी लव मैरिज: बीएसएफ जवान राहुल ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी. शादी के बाद शुरुआत में तो दोनों का जीवन सामान्य चला लेकिन, कुछ समय पहले से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था. माना जा रहा है कि इसी कलह के चलते दोनों ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया.

ये भी पढ़ेंः पीलीभीत में फॉर्च्यूनर-टेंपो की जोरदार टक्कर; नानी-नाती समेत चार लोगों की मौत, कार सवार मौके से फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJNOR NEWSBIJNOR GANGA BARRAGEBIJNOR POLICE PACUP NEWSBSF JAWAN JUMPED IN GANGA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

बांदा के अटल आवासीय विद्यालय में फैला वायरल फीवर; 40 छात्र बीमार, 4 दिन से आ रहा बुखार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.