ETV Bharat / state

सिकंदर राउत का पार्थिव शरीर पहुंचा नालंदा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई - MARTYR SIKANDAR RAUT

सिकंदर राउत के पैतृक गांव उतरथु पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 16, 2025 at 2:19 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:59 PM IST 2 Min Read

नालंदा: बीएसएफ जवान सिकंदर राउत का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव उतरथु पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. सिकंदर राउत के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ जुट गई. सिकंदर राउत को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे और परिजनों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाया. तेजस्वी यादव ने परिजनों से की बात: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से सिकंदर राउत के परिवार से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वे सरकारी सहायता दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. सिकंदर राउत का पार्थिव शरीर पहुंचा नालंदा (ETV Bharat) सिकंदर राउत कुपवाड़ा में तैनात थे: सिकंदर राउत जम्मू- कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे. वो कुछ माह पहले रांची में पदस्थापित थे. बीते 22 जनवरी को जम्मू के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्हें सीमा सुरक्षा के लिए बुलाया गया था.

Last Updated : May 16, 2025 at 2:59 PM IST