ETV Bharat / state

बीएसएफ जवान की डेंगू से मौत, ऑपेरशन सिंदूर में थे शामिल

हजारीबागः जिला में चौपारण प्रखंड के झापा पंचायत अंतर्गत कोल्हुआ गांव का माहौल सोमवार को शोक और गर्व से भर गया. जब

गांव का वीर सपूत बीएसएफ जवान अमित सिंह तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटा. जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, पूरा इलाका “भारत माता की जय” और “अमित सिंह अमर रहे” के नारों से गूंज उठा.

अमित सिंह उन वीर जवानों में थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर डटे रहे और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई. बताया जाता है कि जब उनके पिता का श्राद्धकर्म चल रहा था, उसी समय सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने घर लौटने के बजाय ड्यूटी पर बने रहना चुना. उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म है.

सोमवार को जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव लाया गया, हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. चौपारण के चतरा मोड़ पर एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की.