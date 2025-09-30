ETV Bharat / state

BSF जवान ने थाने में की आत्महत्या! एक दिन पहले लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

खूंटी में अज्ञात कारणों के चलते बीएसएफ जवान ने पुलिस थाने में आत्महत्या कर ली. परिजनों ने मुरहू थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया.

Murhu Police Station, Khunti
मुरहू थाना, खूंटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 2:58 PM IST

खूंटी: जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में रहने वाले बीएसएफ जवान राहुल मांझी ने आत्महत्या कर ली. सूचना पर एसपी मनीष टोप्पो, डीएसपी वरुण रजक समेत वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि युवक को देर रात मेराल इलाके से किसी बात को लेकर ग्रामीण ने पकड़ लिया था, जिसके बाद बीएसएफ जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया गया. उस पर आरोप था कि गांव की एक युवती को जबरदस्ती परेशान कर रहा था.

सिलीगुड़ी में पोस्टेड था बीएसएफ जवान

परिजनों ने बताया कि राहुल मांझी, बीएसएफ जवान था और सिलीगुड़ी में पोस्टेड था. 15 नवंबर 2024 को छुट्टी लेकर वापस लौटा लेकिन दोबारा कैंप नहीं गया. परिजनों को यह जानाकरी नहीं है कि वह दोबारा कैंप क्यों नहीं गया? राहुल द्वारा आत्महत्या करने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है. मृतक के भाई रामाकांत मांझी ने इस मामले की जांच की मांग की है. इसके साथ ही परिजनों ने बीएसएफ जवान की मौत के लिए मुरहू थाना पुलिस पर आरोप लगाया है.

जानकारी देते मृतक का भाई (Etv Bharat)

सुबह मुझे सूचना मिली थी कि पुलिस हिरासत में लिया गया एक आरोपी ने थाने के बाथरूम में आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पुलिस कप्तान समेत दूसरे अधिकारी थाना पहुंचे. मजिस्ट्रेट जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारणों का खुलासा हो सकेगा. प्रारंभिक जांच में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने आत्महत्या की है. इसके साथ ही थाना प्रभारी की लापरवाही की भी जांच की जा रही है: वरुण रजक रजक, डीएसपी

