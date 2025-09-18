ETV Bharat / state

सीमावर्ती युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, आईजी गर्ग ने की विशेष भर्ती कक्षाओं की घोषणा

इस दौरान आईजी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है. बीएसएफ की हर पोस्ट पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पढ़ाई है. जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे. उन्होंने घोषणा की कि बीएसएफ ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष भर्ती कक्षाएं आयोजित करेगा, ताकि उन्हें रोजगार और सेवा का अवसर मिल सके. आईजी गर्ग ने बिंजौर पोस्ट पर महिला प्रहरियों के लिए बनाए गए विशेष बैरक का लोकार्पण किया. बैरक में आठ महिला प्रहरियों के लिए रहने की व्यवस्था है.उन्होंने ग्रामीण लड़कियों की बहु-कौशल क्षमता की भी प्रशंसा की और कहा कि वे परोक्ष रूप से राष्ट्र रक्षा में योगदान दे रही हैं.

अनूपगढ़: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक (आईजी) एमएल गर्ग ने गुरुवार को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने ग्राम पंचायत 30 एपीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 'ऑपरेशन सिंदूर - सीमा प्रहरी एवं सीमा जन कल्याण' कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों, बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

पढ़ें: अनूपगढ़ सीमा पार कर पाकिस्तान में घग्गर नदी का पानी घुसा, प्रशासन और बीएसएफ अलर्ट

भेड़ताल क्षेत्र में डेम की आवश्यकता: गर्ग ने बिंजौर से भेड़ताल तक की सीमा चौकियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने घग्घर नदी के बहाव और उससे उत्पन्न खतरे की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि घग्घर नदी का पानी तारबंदी पार कर पाकिस्तान की ओर जा रहा है. वहीं से दबाव के कारण भारतीय सीमा में लौट आता है. इससे तारबंदी और आसपास के क्षेत्र में पानी का जमाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान यही है कि घग्घर नदी का पानी सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित किया जाए और उसे उन क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाए, जहां पानी की आवश्यकता होती है. भेड़ताल क्षेत्र में बांध (डेम) निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि यह योजना साकार हो जाए तो पानी का बेहतर उपयोग होगा और सुरक्षा पर आने वाले खतरे भी कम होंगे. गर्ग ने आश्वासन दिया कि बीएसएफ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ठोस योजना बनाएगा, जिससे सुरक्षा और ग्रामीणों की सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके.

विद्यार्थियों व ग्रामीणों के साथ आईजी गर्ग (ETV Bharat Anupgarh)

ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र: कार्यक्रम में आईजी ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक है. इस अभियान ने न केवल सुरक्षा बलों की दक्षता को सिद्ध किया, बल्कि स्थानीय जनता और प्रशासन के आपसी तालमेल को भी मजबूत किया. उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में ग्रामीणों की सुरक्षा करना बीएसएफ का पहला कर्तव्य है, यदि कभी गांव खाली करवाने की आवश्यकता हो तो बीएसएफ ग्रामीणों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी निभाता है.