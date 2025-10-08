ETV Bharat / state

बाड़मेर सीमा पर पकड़े गए दो संदिग्ध पाकिस्तानी, 7 साल का बच्चा भी शामिल

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा. दोनों रिश्ते में पिता-पुत्र हैं.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Barmer)
बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को दो संदिग्ध पाक नागरिक पकड़े गए हैं. यह गिरफ्तारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने तारबंदी के नजदीक की. पकड़े गए व्यक्तियों में एक नाबालिग बच्चा भी शामिल था.

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने जानकारी दी कि सीमावर्ती बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना इलाके में BSF के जवानों ने जीरो पॉइंट के पास तारबंदी के नजदीक संदिग्ध पाक नागरिकों को पकड़ा. प्रारंभिक जांच में पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति का नाम कानजी पुत्र रायमल है और वह पाकिस्तान के थारपारकर जिले के बलिहारी थाना के गांव हेमारी का निवासी है. उसके साथ उसका 7 साल का बेटा भी था.

पूछताछ और आगे की कार्रवाई: बीएसएफ ने दोनों नागरिकों को पकड़ने के बाद अपने कब्जे में लिया और पूछताछ के बाद सेड़वा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि अब दोनों पाक नागरिकों से सभी सुरक्षा एजेंसियां विस्तृत पूछताछ करेंगी. इस पूछताछ के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि ये दोनों तारबंदी के नजदीक क्यों आए थे और उनके पीछे का मकसद क्या था.

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए पाक नागरिक ने बताया कि उनके परिवार के अन्य सदस्य पहले से भारत में हैं. आगे की जांच में यह भी सामने आएगा कि उनकी गतिविधियों का भारत-पाक सीमा पर क्या उद्देश्य था. बीएसएफ और बाड़मेर पुलिस की सतर्कता के चलते समय रहते संदिग्ध नागरिकों को पकड़ा गया. अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध स्थिति पर त्वरित कार्रवाई की जाती है.

