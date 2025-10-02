ETV Bharat / state

BSF की तोपखाना रेजिमेंट ने किया शस्त्र पूजन, दुश्मन को चेतावनी- हर हाल में तैयार हैं जवान

BSF की तोपखाना रेजिमेंट में शस्त्र पूजन ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 1:23 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 1:32 PM IST 2 Min Read

Last Updated : October 2, 2025 at 1:32 PM IST