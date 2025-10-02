ETV Bharat / state

BSF की तोपखाना रेजिमेंट ने किया शस्त्र पूजन, दुश्मन को चेतावनी- हर हाल में तैयार हैं जवान

जैसलमेर में विजयादशमी पर बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट ने परंपरागत विधि से शस्त्र पूजन किया गया.

BSF की तोपखाना रेजिमेंट में शस्त्र पूजन
BSF की तोपखाना रेजिमेंट में शस्त्र पूजन (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 1:23 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 1:32 PM IST

जैसलमेर : सरहदी धरती पर विजयादशमी का पर्व इस बार भी अद्भुत नजारा लेकर आया. जब जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की तोपखाना रेजिमेंट परिसर में परंपरागत विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया. जवानों ने मां दुर्गा और उनकी योगनियों जया-विजया का स्मरण कर हथियारों की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए. इस अवसर पर गूंजते रहे नारे 'भारत माता की जय, बीएसएफ जिंदाबाद, तोपखाना रेजिमेंट अमर रहे'.

परंपरा से जुड़ा शस्त्र पूजन : बीएसएफ अधिकारी शक्ति सिंह तंवर ने बताया कि शस्त्र पूजन की यह परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है. मान्यता है कि विजयादशमी पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेकर युद्ध में विजय प्राप्त होती है. छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक हर अस्त्र को गंगाजल से शुद्ध किया गया और तिलक लगाकर पूजा की गई. यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए सख्त संदेश भी है कि भारत का सीमा प्रहरी हर समय तैयार है.

BSF की तोपखाना रेजिमेंट ने किया शस्त्र पूजन (ETV Bharat Jaisalmer)

ऑपरेशन सिंदूर: वीरता का प्रतीक : विजयादशमी का यह पर्व बीएसएफ के हालिया पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर की गूंज भी लेकर आया. जैसलमेर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट ने दुश्मन के अस्थाई बंकर और नाके ध्वस्त कर दिए. लगातार 48-48 घंटे तक मोर्चे पर डटे रहे जवानों ने यह साबित कर दिया कि सीमा की सुरक्षा केवल निगरानी भर नहीं, बल्कि साहस और संकल्प की कसौटी भी है.

BSF ने किया शस्त्र पूजन
BSF ने किया शस्त्र पूजन (ETV Bharat Jaisalmer)

आधुनिक तकनीक से लैस BSF : बीएसएफ अधिकारी रण विजय ने बताया कि जैसलमेर फ्रंट पर तैनात बीएसएफ आज अत्याधुनिक हथियारों, नाइट विजन कैमरों, ड्रोन और राडार सिस्टम से लैस है. उनका कहना था कि कठिन रेगिस्तानी मौसम और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद तोपखाना रेजिमेंट हर परिस्थिति में दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है. यही वजह है कि पाकिस्तान की हर हरकत का पहला और निर्णायक जवाब अक्सर यहीं से दिया जाता है.

छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक की पूजा
छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक की पूजा (ETV Bharat Jaisalmer)

विजयादशमी का संदेश : सीमा सुरक्षित है : इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों का कहना है कि विजयादशमी का पर्व उन्हें यह स्मरण कराता है कि असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है. शस्त्र पूजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह संकल्प है कि सीमा पर कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई वीरता इसका जीवंत उदाहरण है.

हथियारों की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए
हथियारों की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए (ETV Bharat Jaisalmer)
