ममता शर्मसार! बच्चे के मुंह में पत्थर के टुकड़े ठूंसे, फिर जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया

भीलवाड़ा में एक बच्चा पत्थरों के नीचे दबा मिला है. उसके मुंह में पत्थर ठूंसे गए थे.

नवजात पत्थरों के नीचे दबा मिला
पत्थरों के नीचे दबा मिला नवजात (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 9:58 AM IST

भीलवाड़ा: जिले के बिजोलिया क्षेत्र के जंगलों में स्थित सीता माता कुंड मंदिर के पास ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मासूम बच्चा मिला है, जिसके मुंह में पत्थर ठूंसकर उसे पत्थरों के नीचे दबा दिया गया. मंगलवार शाम को ग्रामीणों को घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी. इस पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मासूम को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के शिशु वार्ड के आयशु वार्ड में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है.

इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बुधवार को बताया कि बिजोलिया क्षेत्र में मिले मासूम की स्थिति स्थिर चल रही है. हमारी मेडिकल टीम पूरी निगरानी रखी हुई है. तमाम तरह की जांच करवाई जा रही है. उसकी हालत में कुछ सुधार जरूर हुआ है. डॉक्टर ने कहा कि गर्मी से मासूम का शरीर झुलस गया है. मुंह पर फेवीक्विक लगाने से चोट के निशान हैं.

बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें. अलवर में ममता शर्मसार : कूड़े के ढेर से भ्रूण को घसीटते दिखा श्वान

कराहने की आई आवाज तो पता चला : बच्चा 10 से 15 दिन का बताया जा रहा है. ग्रामीण भंवर सिंह ने कहा कि मंगलवार को एक चरवाहा जब मंदिर के ऊपर की ओर पहुंचा तो उसे कराहने की आवाज सुनाई दी. नजदीक जाकर देखा तो पत्थरों के नीचे मासूम बच्चा दबा पड़ा था. उसने तुरंत अन्य ग्रामीणों को सूचना दी और बच्चे को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया.

नवजात को कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉ. मुकेश धाकड़ ने कहा कि बच्चा बेहद कमजोर हालत में लाया गया. उसके मुंह पर फेवीक्विक लगाने से कट के निशान बन गए हैं और गर्मी के कारण शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया है. फिलहाल, प्राथमिक इलाज के बाद उसकी स्थिति स्थिर है. सूचना भीलवाड़ा चाइल्ड वेलफेयर टीम को दे दी गई है. इस पर बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव मौके पर पहुंचे और बच्चे को तत्काल भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय के शिशु वार्ड के आयशु वार्ड में रखा गया है. यहां पर बच्चे का इलाज जारी है. बच्चे को आगे की देखभाल के लिए पालना घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

