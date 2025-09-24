ETV Bharat / state

ममता शर्मसार! बच्चे के मुंह में पत्थर के टुकड़े ठूंसे, फिर जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया

पत्थरों के नीचे दबा मिला नवजात ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 9:58 AM IST 2 Min Read

भीलवाड़ा: जिले के बिजोलिया क्षेत्र के जंगलों में स्थित सीता माता कुंड मंदिर के पास ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मासूम बच्चा मिला है, जिसके मुंह में पत्थर ठूंसकर उसे पत्थरों के नीचे दबा दिया गया. मंगलवार शाम को ग्रामीणों को घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी. इस पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मासूम को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के शिशु वार्ड के आयशु वार्ड में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है. इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बुधवार को बताया कि बिजोलिया क्षेत्र में मिले मासूम की स्थिति स्थिर चल रही है. हमारी मेडिकल टीम पूरी निगरानी रखी हुई है. तमाम तरह की जांच करवाई जा रही है. उसकी हालत में कुछ सुधार जरूर हुआ है. डॉक्टर ने कहा कि गर्मी से मासूम का शरीर झुलस गया है. मुंह पर फेवीक्विक लगाने से चोट के निशान हैं. बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव (ETV Bharat Bhilwara)