रांची के तमाड़ में मिली सिरकटी लाश की हुई पहचान, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, डीएसपी बोले-जल्द होगी गिरफ्तारी

रांची: तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसूडीह गांव के जंगल से युवक की सिरकटी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है. वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. मृतक की पहचान 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी के रूप में हुई है. घटनास्थल से उसका मोबाइल भी बरामद हो चुका है. डीएसपी ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधियों को धर दबोचा जाएगा.

सुबह मशरूम बटोरने गया था सुरेश

दरअसल, 12 सितंबर को अहले सुबह 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी अपने दोस्त के साथ भुरसूडीह के जंगल में जंगली मशरूम खोजने गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसके साथी को डराकर भगा दिया और सुरेश पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

सिर धड़ से अलग कर झाड़ियों में छुपाया

हत्या के बाद अपराधियों ने सुरेश का सिर धड़ से अलग कर लगभग एक किलोमीटर दूर नाला किनारे झाड़ी में छुपा दिया. वहीं उसका धड़ जंगल में ही पड़ा मिला.

खून के धब्बों से मिली लाश

इधर, जब 13 सितंबर 2025 को सुबह सात बजे तक सुरेश जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. गांव से एक किलोमीटर दूर जंगल में खून के धब्बे मिले. खोजबीन के दौरान उन्हें सुरेश की सिरकटी लाश दिखाई दी. कपड़ों से उसकी पहचान की गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. इधर, पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.