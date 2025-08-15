ETV Bharat / state

15 अगस्त के दिन पत्नी की हत्या, पुलिस ने दो घंटे में आरोपी को दबोचा - BRUTAL MURDER OF WIFE

एमसीबी जिले में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को दो घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया.

पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 7:14 PM IST

कोरिया : 15 अगस्त 2025 को थाना बैकुंठपुर के अंतर्गत चौकी पोड़ी बचरा क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने दो घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया.प्रार्थी प्रदीप तिग्गा ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार सूरजमनी और उसका पति सहेलाल तिग्गा सुअर बेचने के बाद धरमजीत सिंह के घर गए थे. वहां भोजन करने के वो घर नहीं लौटे.जब दोनों की खोजबीन की गई तो सूरजमनी घायल हालत में गांव में मिली.

हत्या के बाद आरोपी फरार : प्रदीप ने पुलिस को बताया कि सूरजमनी का शव ग्रामीण विजय सिंह के घर के सामने रक्तरंजित अवस्था में मिला. जबकि आरोपी सहेलाल तिग्गा हाथ में बांस का डण्डा लिए घटनास्थल पर मौजूद था. पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी के साथ विवाद होने पर डण्डे से प्रहार कर उसे गिरा देने की बात स्वीकार की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.वहीं आरोपी मौके से भाग गया.

दो घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट : इस घटना की जानकारी प्रदीप तिग्गा ने पुलिस को दी.रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक धारा 194 बीएनएसएस एवं अपराध क्रमांक धारा 103 (1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना शुरु की गई.इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और आरोपी की खोजबीन शुरु की.करीब दो घंटे बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.जिसमें उसने पत्नी की हत्या करने की बात कबूली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया.


पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है.पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे न केवल आरोपी को समय पर गिरफ्तार किया जा सका, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ेगी.


MURDER OF WIFE ON 15TH AUGUSTPOLICE ARRESTED ACCUSEDपत्नी की हत्या15 अगस्त 2025BRUTAL MURDER OF WIFE

