कक्षा 12 वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, हाइवे पर खून से लतपथ मिला शव - brutal murder of 12th class student

सहारनपुर: जिले में शनिवार को घर से बुलाकर 12 वीं के छात्र की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं. घटना नकुड थाना क्षेत्र के ग्राम सहसपुर जट की हैं. परिजनों की माने, तो शनिवार की देर शाम फोन कर किसी ने छात्र आदित्य (18) को बुलाया था. तभी से आदित्य लापता हो गया था.

परिजनों का आरोप है, कि युवक आदित्य की पीठ पर दो गोली और सीने पर चाकू मारा गया था. मृतक आदित्य 12वीं कक्षा का छात्र था और दो भाइयों में सबसे छोटा था. वह घर से शाम को किसी काम से बहार निकला था. देर रात होने पर भी जब वह घर नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने आदित्य की तलाश शुरु की. इसके बाद रविवार की सुबह हाईवे पर परिजनों को आदित्य को गोली लगे शव मिलने की सूचना मिली. इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, तो पूरे परिवार में मातम छा गया.

मृतक के परिजन और पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक देहात डॉक्टर सागर जैन ने बताया, कि सुबह सवेरे थाना नकुड पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक युवक का गोली लगा शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव की पहचान कराने के बाद युवक के परिजनों को सूचना दी और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उन्होंने बताया, कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया जा रहा है. हत्या की हर पहलुओं पर जांच की जा रही है. कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा.



