शामली: जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जो हर किसी को क्षुब्ध कर दिया. रक्षाबंधन के त्योहार पर जिस बहन ने भाइयों की राखी में कलाई बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया था. उन्हीं हाथों ने बहन के शव को रहने में रखकर झाड़ियां में फेंक दिया और गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी. पुलिस ने दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, कांधला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर खेड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को नाबालिग लड़की के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में तहरीर दी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने लड़की के भाइयों से सख़्ती से पूछताछ कि तो जो बताया,उसे सुनकर पुलिस के पैरों के ताले से जमीन खिसक गई.

लड़की के भाई कपिल उर्फ पपिन व सचिन ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन (16 ) को काफी डांटा था. इसी बात से क्षुब्ध होकर बहन ने आत्महत्या कर ली. बहन द्वारा सुसाइड करने से हम डर गए और बहन के शव को छुपाने के उद्देश्य से रेहड़े में रखकर गांव से निकल गए. गांव में रात्रि में पहरा होने के कारण लोगों ने पूछा तो मां की तबीयत खराब होने और कांधला ले जाकर दवाई दिलाने की बात कही. इसके बाद बहन के शव को भारसी गेट के पास नहर पटरी के किनारे झाड़ियों में डाल दिया. अगले दिन बहन के घर से चले जाने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी और ढूंढने का झूठा प्रयास कर रहे थे. पुलिस भी हमसे बार-बार पूछताछ कर रही थी.

अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह 12 अगस्त के भोर में घर से एक लड़की के लापता होने की सूचना मिली थी. जिसकी डेड बॉडी शुक्रवार को मिली है. इसी दिन थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था. अब फील्ड यूनिट की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है.

