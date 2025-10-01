अहिवारा में दो भाईयों ने की सौतेले पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
अहिवारा में दो भाईयों ने मिलकर सौतेले पिता की हत्या कर दी.दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2025 at 7:28 PM IST
दुर्ग : दुर्ग के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में सौतेले बेटों ने मिलकर मां के पहले पति की हत्या कर दी है. ये मामला लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है.जहां बलविंदर सिंह नाम के व्यक्ति की पत्नी मीरावती उसे छोड़कर चली गई थी.जो अहिवारा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी. लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद भी बलविंदर ने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया. बलविंदर अक्सर अपनी पत्नी से मिलने के लिए अहिवारा आता था.
सौतेले बेटों ने की हत्या : 30 सितंबर 2025 की रात को बलविंदर मीरावती से मिलने के लिए अहिवारा आया था. लेकिन इस बार मीरावती के सौतेले बेटों ने बलविंदर के साथ विवाद किया.विवाद के दौरान बात बिगड़ी और दोनों बेटों ने बलविंदर पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद बलविंदर लहूलुहान हालत में गिर गया.जिसे पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया.लेकिन अस्पताल में बलविंदर की मौत हो गई.पुलिस ने दोनों सौतेले बेटों को गिरफ्तार कर लिया है.
बलविंदर सिंग और मीरावती के बीच बहस हो रही थी.ये देखकर मीरावती के दूसरे व्यक्ति से हुए पुत्र त्रिलोचन कोसरे और भूपेश कोसरे गुस्से में आ गए.दोनों ने बलविंदर पर हमला बोल दिया. त्रिलोचन ने आंगन में रखा फावड़ा उठाकर बलविंदर के सिर पर वार किया, जबकि भूपेश ने डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार किए. हमले में गंभीर रूप से घायल बलविंदर सिंह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई - अभिषेक झा, एएसपी ग्रामीण
घटना की जानकारी पड़ोसी अरुण कुमार बंजारे को मिली. जिन्होंने घर से चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंच देखा कि बलविंदर जमीन पर पड़ा है.इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और नंदिनी नगर थाना टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों सौतेले बेटों त्रिलोचन कोसरे और भूपेश कोसरे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल फावड़ा और डंडा जब्त कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की. दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है.
एमसीबी में युवक की बेरहमी से हत्या, लाखनटोला से मिला शव, जनकपुर पुलिस ने कियाआरोपी को गिरफ्तार
लॉज में प्रेमिका ने धारदार हथियार से की प्रेमी की हत्या, गर्भवती थी नाबालिग प्रेमिका
छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों की हत्या दर देश में सबसे ज्यादा: एनसीआरबी