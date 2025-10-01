ETV Bharat / state

अहिवारा में दो भाईयों ने की सौतेले पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : दुर्ग के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में सौतेले बेटों ने मिलकर मां के पहले पति की हत्या कर दी है. ये मामला लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है.जहां बलविंदर सिंह नाम के व्यक्ति की पत्नी मीरावती उसे छोड़कर चली गई थी.जो अहिवारा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी. लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद भी बलविंदर ने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया. बलविंदर अक्सर अपनी पत्नी से मिलने के लिए अहिवारा आता था.

सौतेले बेटों ने की हत्या : 30 सितंबर 2025 की रात को बलविंदर मीरावती से मिलने के लिए अहिवारा आया था. लेकिन इस बार मीरावती के सौतेले बेटों ने बलविंदर के साथ विवाद किया.विवाद के दौरान बात बिगड़ी और दोनों बेटों ने बलविंदर पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद बलविंदर लहूलुहान हालत में गिर गया.जिसे पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया.लेकिन अस्पताल में बलविंदर की मौत हो गई.पुलिस ने दोनों सौतेले बेटों को गिरफ्तार कर लिया है.