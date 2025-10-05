ETV Bharat / state

सगे भाइयों की मौत, खेत में दवा छिड़काव के दौरान लगा करंट

बिजली का तार खंभे से टूटकर खेत में गिरा पड़ा था.

Brothers die due to electric shock
सगे भाइयों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 6:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: करंट की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. ये दर्दनाक हादसा सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में हुआ. लोहारा थाना पुलिस के मुताबिक दोनों भाई खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गए. दवा के छिड़काव के दौरान एक जगह पर बिजली के खंभे से टूटकर तार खेत में पड़ा था. टूटे हुए तार में बिजली का करंट भी प्रवाहित हो रहा था. दवा छिड़काव करते हुए दोनों भाई बिजली की तार की चपेट में आ गए. करंट लगते ही दोनों भाई बेसुध होकर वहीं गिर पड़े.

करंट की चपेट में आने से सगे भाइयों की मौत: काफी देर तक जब दोनों भाई घर नहीं लौटे तो परिवार वालों को चिंता हुई. परिवार के लोग उनकी खोजबीन करते हुए खेत पर पहुंचे. परिवार वालों ने वहां पर देखा कि दोनों भाई जमीन पर बेसुध पड़े हैं. गांव वालों ने दोनों भाइयों की नब्ज टटोली तो पता चला कि दोनों का दम करंट की चपेट में आने से टूट गया है. ग्रामीणों ने हादसे की जानकारी लोहारा थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

धान की फसल पर दवा का छिड़काव करने गए थे: मृतक टीकम रजक की उम्र 41 साल और सुरेंद्र रजक की उम्र 37 साल थी. दोनों भाई आमगांव के रहने वाले थे. परिवार वालों के मुताबिक दोनों धान की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करने गए थे. हादसे के बाद लोहारा थाना क्षेत्र के आमगांव में मातम का माहौल है. गांव वालों का कहना है कि अगर बिजली का तार टूटा था तो उसकी मरम्मत बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्यों नहीं की.

हादसे का जिम्मेदार कौन: आमगांव के लोग हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग को ठहरा रहे हैं. गांव वालों की शिकायत है कि जगह जगह पर बिजली के तार जर्जर होकर झुके हुए हैं. जर्जर तार बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं लेकिन बिजली विभाग उसपर कोई ध्यान नहीं दे रहा. एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की मौत से इलाके में गम का माहौल है. ग्रामीण पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि दोनों ही घर के कमाने वाले शख्स थे. उनकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट आन पड़ा है. गांव वाले चाहते हैं कि परिवार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिले और बिजली के जर्जर तारों को बदला जाए.

छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संगठन की हुंकार, 25 अक्टूबर से ठप हो सकता है परिवहन
कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गौ तस्करी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप
मध्य रात्रि मां चंडी, मां परमेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर से निकला खप्पर, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु
शादी में DJ बजाना पड़ा महंगा, समाज ने किया बहिष्कार, 3 साल से हुक्का पानी बंद

For All Latest Updates

TAGGED:

KAWARDHALOHARASAHASPURAVILLAGE AMGAONBROTHERS DIE DUE TO ELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.