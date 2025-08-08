Essay Contest 2025

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज - BROTHER SISTER DIED OF SNAKE BITE

कटनी जिले के स्लीमनाबाद में ह्रदय विदारक घटना, रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं,धरवारा गांव में शोक की लहर.

सांप डसने से भाई बहन की एकसाथ मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 12:13 PM IST

कटनी : जिले से 35 किलोमीटर दूर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम धरवारा में ह्रदय विदारक घटना घटी है. यहां रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की एकसाथ मौत से पूरा गांव गमगीन है. दरअसल, दोनों की मौत जहरीला सांप डसने से हुई है. इस भयानक हादसे से सिर्फ परिजनों को नहीं बल्कि पूराे गांव को झकझोर दिया है.

घर में छिपकर बैठी थी मौत, सोते वक्त डसा

पुलिस के मुताबिक मृतक विजय कोल उम्र 18 वर्ष और उसकी बहन उर्मिला कोल उम्र 19 वर्ष दोनों धरवारा निवासी और शिवकुमार कोल के बच्चे थे. परिजनों ने बताया कि उनके घर में एक जहरीला सांप छिपकर बैठा था, जिसने पहले पलंग पर सो रही उर्मिला और फिर जमीन पर सो रहे उसके भाई विजय को डस लिया. सांप डसते ही भाई-बहन दर्द से झटपटाते हुए चीखे और परिजन उनकी ओर दौड़े.

रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - टाइगर के हमले से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, गांव वालों ने कहा था दहाड़ने की आवाजें आती हैं

दोनों को तत्काल स्लीमनाबाद उप-स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि, स्थिति गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं

इस हृदयविदारक घटना ने रक्षाबंधन से पहले ही इस परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है. बरसात के मौसम में जिला प्रशासन ने कई बार ग्रामीणों को आगाह किया है कि हमेशा घर के आसपास सफाई रखें, जिससे जीव जंतु अंदर प्रवेश न कर सकें लेकिन कई बार जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. गौरतलब है कि मॉनसून के मौसम में अक्सर सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इस मौसम में सर्प सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर निकलने लगते हैं.

झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सर्पदंश के बाद लोग डॉक्टर से पहले आज भी झाड़-फूंक पर भरोसा करते हैं, पर डॉक्टर्स के मुताबिक सांप के काटने पर सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके इलाज की जरूरत होती है, झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवाने से जहर फैल जाता है और जान भी चली जाती है.

यह भी पढ़ें- इलाज करने ऑपरेशन थियेटर पहुंचा सांप! अटक गई मरीज और डॉक्टरों की सांस

TAGGED:

BROTHER SISTER DEATH RAKSHABANDHANRAKSHABANDHAN 2025KATNI NEWSMADHYA PRADESH NEWSBROTHER SISTER DIED OF SNAKE BITE

