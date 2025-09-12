ETV Bharat / state

बागपत में जीजा को बुलाकर ले गया साला, फिर मिली जीजा की लाश; सिर पर गोली का निशान

बागपत: जिले में एक भाई पर अपने जीजा की हत्या का आरोप लगा है. हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है, कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या थी? परिजनों का आरोप है, कि मृतक का साला ही उसे बुलाकर ले गया था, इसके बाद युवक की लाश मिली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की है.

जानकारी के मुताबिक, रात में पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में नहर के पास एक युवक की लाश पड़ी है. युवक के सिर से सटाकर गोली मारी गई थी. युवक के सीने पर मुस्लिम युवती का नाम लिखा था. एक हाथ पर 'आई लव यू' का टैटू था. दूसरे हाथ पर कलावा बंधा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब यह देखा तो मामला गंभीर मानते हुए आलाधिकारियों को अवगत कराया गया.

इसके बाद एएसपी प्रवीण सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव शिनाख्त कराई तो पता चला यह बड़ौत के किदवई नगर निवासी सोनू पुत्र सुखमल का शव है. परिवार को इसकी जानकारी दी गई. मृतक की बहन ने बताया कि बावली गांव का मोहन उसके भाई को घर से बाइक पर बैठाकर ले गया था. वहीं मृतक के पिता सुखमाल ने बताया कि सोनू का साला मोहन ही उसे घर से बुलाकर ले गया था. बाद में क्या हुआ? उन्हें नहीं पता नहीं है.