ETV Bharat / state

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश - APNA GHAR ASHRAM IN BHARATPUR

आखिरकार 26 साल बाद राकेश अपना परिवार पाकर भावुक हुआ. आश्रम की मदद से पुनः मिलन हुआ.

26 साल बाद राकेश का परिवार से मिलन
26 साल बाद राकेश का परिवार से मिलन (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 8:28 AM IST

3 Min Read

भरतपुर: साल 1999 में घर से गायब हुए राकेश का परिवार से 26 साल बाद एक चमत्कारी मिलन हुआ. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुमरेजपुर गांव के राकेश ने वर्षों की कठिनाई और दर्दनाक यात्रा के बाद आखिरकार अपने परिवार से पुनः मिलकर सबको भावुक कर दिया. यह घटना बुधवार को भरतपुर के अपना घर आश्रम में घटी, जहां भाई मुनेश और बबलू ने राकेश को पहचान कर घर ले जाने की प्रक्रिया पूरी की.

कारगिल युद्ध के दौरान परिवार से बिछड़ा राकेश : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भरतपुर के अपना घर आश्रम आए भाई मुनेश कुमार ने बताया कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वह और उनका एक अन्य भाई रजनीश आर्मी में सेवा दे रहे थे. इसी दौरान जून 1999 में राकेश बिना बताए घर से निकल गया. परिवार ने समझा कि वह पढ़ाई से बचने के लिए घर छोड़ गया था, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला. तमाम कोशिशों के बावजूद उसे ढूंढ पाना संभव नहीं हुआ और परिवार ने मान लिया कि वह अब कभी नहीं लौटेगा.

इसे भी पढ़ें: 17 साल बाद लौट आई मां: जिसे मृत मान चुका था परिवार, 'अपना घर' ने मिलाया दोबारा

राकेश की घर वापसी: आश्रम में नया जीवन
राकेश की घर वापसी: आश्रम में नया जीवन (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

राकेश ने घर छोड़ने के बाद कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया. घर से निकलने के बाद वह गुजरात पहुंचा, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे काम नहीं मिल पाया और वह भटकता रहा. कुछ साल बाद उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन एक साल पहले एक दर्दनाक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी. फैक्ट्री में काम करते हुए केमिकल के संपर्क में आने से राकेश का शरीर 50% जल गया. इलाज के अभाव में उसकी हालत गंभीर हो गई. लगातार घाव और जलन से पीड़ित राकेश को किसी डॉक्टर ने उसे ठंडे इलाकों में जाने की सलाह दी गई. लेकिन घर लौटने का साहस न होने के कारण वह हरिद्वार चला गया.

आश्रम सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि करीब तीन माह पूर्व अपना घर शुक्रताल की एम्बुलेंस हरिद्वार में असहाय लोगों का रेस्क्यू कर रही थी, तभी गंगा किनारे जले हुए और घावों से पीड़ित राकेश को देखकर टीम ने उसे भरतपुर आश्रम लाकर भर्ती कराया. यहां लगातार उपचार और देखभाल के बाद धीरे-धीरे उसकी तबियत ठीक हुई और काउंसलिंग के दौरान उसने अपने गांव का नाम बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने उसकी जानकारी के आधार पर गांव मुमरेजपुर , जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) से संपर्क किया और उसके भाई मुनेश व बबलू को सूचित किया. बुधवार को दोनों भाई भरतपुर पहुंचे और उचित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के बाद राकेश को अपने साथ ले गए.

भरतपुर: साल 1999 में घर से गायब हुए राकेश का परिवार से 26 साल बाद एक चमत्कारी मिलन हुआ. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुमरेजपुर गांव के राकेश ने वर्षों की कठिनाई और दर्दनाक यात्रा के बाद आखिरकार अपने परिवार से पुनः मिलकर सबको भावुक कर दिया. यह घटना बुधवार को भरतपुर के अपना घर आश्रम में घटी, जहां भाई मुनेश और बबलू ने राकेश को पहचान कर घर ले जाने की प्रक्रिया पूरी की.

कारगिल युद्ध के दौरान परिवार से बिछड़ा राकेश : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भरतपुर के अपना घर आश्रम आए भाई मुनेश कुमार ने बताया कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वह और उनका एक अन्य भाई रजनीश आर्मी में सेवा दे रहे थे. इसी दौरान जून 1999 में राकेश बिना बताए घर से निकल गया. परिवार ने समझा कि वह पढ़ाई से बचने के लिए घर छोड़ गया था, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला. तमाम कोशिशों के बावजूद उसे ढूंढ पाना संभव नहीं हुआ और परिवार ने मान लिया कि वह अब कभी नहीं लौटेगा.

इसे भी पढ़ें: 17 साल बाद लौट आई मां: जिसे मृत मान चुका था परिवार, 'अपना घर' ने मिलाया दोबारा

राकेश की घर वापसी: आश्रम में नया जीवन
राकेश की घर वापसी: आश्रम में नया जीवन (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

राकेश ने घर छोड़ने के बाद कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया. घर से निकलने के बाद वह गुजरात पहुंचा, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे काम नहीं मिल पाया और वह भटकता रहा. कुछ साल बाद उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन एक साल पहले एक दर्दनाक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी. फैक्ट्री में काम करते हुए केमिकल के संपर्क में आने से राकेश का शरीर 50% जल गया. इलाज के अभाव में उसकी हालत गंभीर हो गई. लगातार घाव और जलन से पीड़ित राकेश को किसी डॉक्टर ने उसे ठंडे इलाकों में जाने की सलाह दी गई. लेकिन घर लौटने का साहस न होने के कारण वह हरिद्वार चला गया.

आश्रम सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि करीब तीन माह पूर्व अपना घर शुक्रताल की एम्बुलेंस हरिद्वार में असहाय लोगों का रेस्क्यू कर रही थी, तभी गंगा किनारे जले हुए और घावों से पीड़ित राकेश को देखकर टीम ने उसे भरतपुर आश्रम लाकर भर्ती कराया. यहां लगातार उपचार और देखभाल के बाद धीरे-धीरे उसकी तबियत ठीक हुई और काउंसलिंग के दौरान उसने अपने गांव का नाम बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने उसकी जानकारी के आधार पर गांव मुमरेजपुर , जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) से संपर्क किया और उसके भाई मुनेश व बबलू को सूचित किया. बुधवार को दोनों भाई भरतपुर पहुंचे और उचित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के बाद राकेश को अपने साथ ले गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKESH FAMILY REUNIONखोया हुआ भाई26 साल बाद मिलनKARGIL WARAPNA GHAR ASHRAM IN BHARATPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रिजर्व कोच में अनरिजर्व्ड यात्री बढ़ा रहे परेशानी, कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं मिल रही सीट, AC कोच में भी घुस जाते हैं लोग

ट्रेन में यात्री का केयरटेकर बना रेल मदद ऐप, जोधपुर में हर शिकायत का 21 मिनट में समाधान

खग्रास चंद्रग्रहण 7 सितंबर को, भारत में भी दिखेगा, इन राशियों को फायदा, तो इन्हें होगा नुकसान

क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.