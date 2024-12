ETV Bharat / state

युवक की आत्महत्या प्रकरण में उसका भाई गिरफ्तार, नाराज परिजन चढ़े टंकी पर - SELF KILLING OF A YOUTH IN DAUSA

दौसा में परिजन चढ़े टंकी पर ( ETV Bharat Dausa )

दौसाः जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में दो माह पहले युवक के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया. इससे नाराज आरोपी का बेटा, अपनी बुआ व मां के साथ शुक्रवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया. पुलिस उन्हें उतारने का प्रयास कर रही है. मामला 2 माह पुराना है. मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के चांदुसा गांव में 24 अक्टूबर को रामखिलाड़ी गुर्जर पुत्र डोडी गुर्जर ने खेत में आत्महत्या कर ली थी. युवक के परिजनों ने उसकी हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का अंदेशा जताया था. जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को मृतक के भाई को ही गिरफ्तार कर लिया. इससे नाराज होकर परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए. पढ़ेंः जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, लिखा-यह मेरे पापों का प्रतिफल

मृतक का भाई गिरफ्तारः पुलिस ने मामले की जांच के बाद गुरुवार को मृतक रामखिलाड़ी के भाई लक्ष्मण को मामले में दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था. इससे नाराज होकर गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण का बेटा रामवीर सहित उसकी बहन और पत्नी गुरुवार रात बारह बजे गांव में ही स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. वे शुक्रवार दोपहर तक टंकी पर चढ़ी महिलाओं और युवक को नीचे उतारने के लिए समझाइश कर रहे थे बड़े भाई ने मृतक के साथ की थी मारपीटः थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि युवक की आत्महत्या के मामले की जांच में सामने आया कि मृतक युवक ने गांव में अपने हिस्से की जमीन बेची थी. जमीन बेचने का इसके बड़े भाई लक्ष्मण ने एतराज जताया था. बाद में उसके साथ मारपीट भी की थी. ऐसे में अपने ही भाई से प्रताड़ित रामखिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस का दावा है कि मृतक युवक के पास एक आत्महत्या से पूर्व लिखा पत्र भी मिला था. इसमें मृतक ने सुसाइड करने का कारण अपने भाई को बताया है. थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजन पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े है.