अमरोहा: चोरी से घर का गेहूं बेचने से रोकने पर बड़े भाई अपनी छोटी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. बुधवार को हुई इस घटना ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया है. जिले के एएसपी, सीओ और थाना प्रभारी सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है. आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के आरकपुर गांव की है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आरकपुर निवासी पुष्पेंद्र (24) ने अपनी बहन रेखा (22) की गंडासे से मारकर हत्या कर दी है. आरोपी भाई गेहूं बेचने जा रहा था. इसी दौरान उसकी बहन रेखा की नजर उस पर पड़ गई. रेखा ने भाई को गेहूं बेचने से मना किया तो गुस्साए भाई ने उस पर गंडासे से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया.

अमरोहा में भाई ने की बहन की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के अरकपुर गांव में एक सनकी भाई ने धारदार हथियार से अपनी बहन की हत्या कर दी. आरोपी भाई पुष्पेंद्र चोरी से गेहूं बेचने जा रहा था. जब मां ने रोका तो उसने मां पर हमला करने की कोशिश की. उसी समय बहन रेखा भी पहुंच गई और उसने भी गेंहू बेचने से मना किया. इस वहां पर रखे गंडासे से पुष्पेंद्र ने अपनी बहन पर वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं, हत्या के बाद भाग रहे आरोपी भाई को खेतों से पकड़ लिया गया है. मामले पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

