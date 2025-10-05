ETV Bharat / state

बहन के ससुराल में भाई की हत्या, ससुर गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

Published : October 5, 2025 at 10:08 AM IST

जमशेदपुर: सरायकेला जिला के गम्हरिया में पारिवारिक विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है. इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि आपसी विवाद में बहन के ससुर ने चाकू से महिला के भाई की हत्या कर दी.

चाकूबाजी में घायल व्यक्ति की मौत

जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में यह घटना घटी है जहां एक परिवार में आपसी विवाद के दौरान हुई चाकूबाजी में घायल व्यक्ति की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने वाला अब पुलिस हिरासत में है.

एसडीपीओ समीर सवैया (Etv Bharat)

बहन से मिलने आया था व्यक्ति

यह घटना बीते 2 अक्टूबर 2025 की रात की बताई जा रही है. मृतक की पहचान फुंटूस कुमार के रूप में हुई है. मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि पुतिश बिहार के नालंदा में अपने भाई के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने आया था. इसके बाद वह अपनी बहन के घर आदर्श नगर पहुंचा था.

अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत