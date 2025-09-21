ETV Bharat / state

गाजियाबाद में चचेरे भाई की हत्या की, पहचान मिटाने के लिए चेहरे को कुचला, पुलिस ने दबोचा

चाचा की संपत्ति का वारिस बनने के लिए आरोपी ने इकलौते चचेरे भाई की हत्या कर दी.

गाजियाबाद में चचेरे भाई की हत्या की हत्या का मामला
गाजियाबाद में चचेरे भाई की हत्या की हत्या का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाला लक्ष्य प्रजापति 16 सितंबर को घर से बिना बताए चले गए थे. 2 दिन बाद परिजनों ने उसकी खोड़ा थाने में गुगुमशुदगी दर्ज करवाई. इसके बाद खोड़ा पुलिस एक्टिव हुई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए लक्ष्य के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है. आरोपी की निशानदेही पर मृतक का शव दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके स्थित पार्क से बरामद किया गया है. आरोपी ने चाचा की संपत्ति का वारिस बनने के लिए इकलौते चचेरे भाई की हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने चाचा के प्रगति विहार स्थित 25 गज के मकान का सौदा 25 लाख रुपए में कराया था. सौदा होने के बाद तीन लाख रुपए एडवांस चाचा को दिलवाए. इसके बाद आरोपी ने तीन लाख रुपए उधार लेकर बिटकॉइन में निवेश कर दिए. आरोपी के चाचा ने युवराज से उधार दिए गए पैसों में से पचास हजार रुपए वापस लौटने को कहा. आरोपी के चाचा के दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी. आरोपी ने सोचा कि यदि वह चाचा के बेटे की हत्या कर देता है तो उसे उधार लिए पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे और चाचा की संपत्ति का वारिस बन जाएगा.

गाजियाबाद में चचेरे भाई की हत्या की हत्या का मामला (ETV Bharat)

"युवक की हत्या घर के पास रहने वाले चचेरे भाई ने की थी. आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने अपने चाचा से तीन लाख उधार लिए थे और लगातार चाचा पैसे लौटाने के लिए दबाव बना रहे थे. उधार की रकम लौटाने से बचने और चाचा की संपत्ति का वारिश बनने के लिए अपने चचेरे भाई की हत्या की थी."- अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम

आरोपी ने अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचा. अपने चाचा के पास पहुंचा. उधार के पैसे वापस लौटने के लिए उसने चाचा से बैंक अकाउंट की पासबुक ली और कहा कि खाते में पैसे जमा करा दूंगा. इसी बीच उसने चाचा के बेटे को फिल्म देखने के लिए साथ चलने के लिए कहा. शाम होते ही आरोपी अपने चचेरे भाई को बाइक पर बैठ कर फिल्म दिखाने के लिए लेकर निकला.

सीसीटीवी कैमरा से बचने के लिए बीच रास्ते में कई बार उसने चचेरे भाई को मोटरसाइकिल से उतारा और फिर थोड़ी दूरी पर आगे बैठाया. ऐसा करते हुए चचेरे भाई को लक्ष्मी नगर स्थित सुनसान पार्क में ले गया. पार्क में आरोपी ने भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान ना हो सके इसलिए उसका चेहरा कुचल दिया. हत्या के बाद आरोपी फिल्म देखने के बाद जब घर लौटा तो उसे पता चला की चाची ने थाने पर मुकदमा लिखवाया है, जिसके बाद परिवार वालों के साथ मिलकर आरोपी भी अपने चचेरे भाई की तलाश करता रहा.

ये भी पढ़ें:

  1. अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर, गाजियाबाद के व्यापारियों से मांगी थी रंगदारी
  2. गाजियाबाद: 15 साल पुरानी शादी का खौफनाक अंत, शराब पीने से रोका तो पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD CRIMEगाजियाबाद हत्या मामलाGHAZIABAD POLICEBROTHER KILLS COUSIN IN GHAZIABADGHAZIABAD MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.