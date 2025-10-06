ETV Bharat / state

पुलिस स्टेशन कॉल करके बोला भाई- मैंने बहन को नहर में डुबोकर मार डाला, फिर 2.5 किलोमीटर दूर फेंकी लाश

गोरखपुर: बहन के अफेयर से नाराज एक भाई ने उसे धामिना नहर में डुबोकर मार दिया. मामला कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भौराबारी गांव का है. आदित्य यादव ने अपनी 19 वर्षीय बहन नित्या यादव की स्कूल जाते समय धामिना नहर में डुबोकर हत्या कर दी. हत्या के बाद लाश को घर से कुछ ही दूरी पर खेत में फेंक दिया.

आरोपी ने खुद पुलिस को मौका-ए-वारदात पर बुलाया: कैंपियरगंज सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी आदित्य यादव ने खुद पुलिस को फोन कर वारदात की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस को आदित्य ने हत्या का कारण बताया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आदित्य ने बताया कि उसकी सगी बहन नित्या यादव इंटर में पढ़ रही थी. वह एक युवक से प्रेम करती थी.

बहन नहीं मानी तो उतारा दिया मौत के घाट: इसको लेकर वह बेहद नाराज था. उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बहन नहीं मानी तो उसने यह कदम उठाया. कैंपियरगंज सीओ विवेक कुमार तिवारी ने कहा कि सोमवार की सुबह नित्या घर से निकली, तो उसका भाई आदित्य भी पीछे करने लगा. जब नित्या धामिना नहर के पास पहुंची, तभी आदित्य ने उसे पकड़ लिया और नहर के पानी में डुबोने लगा. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.