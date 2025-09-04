आगरा : नाराज बहन की शिकायत पर भाइयों ने गुरुवार को अपने जीजा का अपहरण कर लिया. आरोपियों ने पहले जीजा को जमकर पीटा. फिर हाथ-पैर रस्सी से बांधकर कार की डिग्गी में डाल दिया. शोर नहीं कर पाए, इसलिए मुंह में कपड़ा ठुंस दिया. गांव वालों की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और नाकाबंदी की. करीब पांच किमी. कार का पीछा कर किसान को बरामद कर लिया.
अपहरण में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उनकी कार भी जब्त कर ली है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है. अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है.
पत्नी नाराज होकर चली गई थी मायके : खंदौली थाना क्षेत्र के गांव खेरिया के रहने वाले किसान हरदेव सिंह ने बताया, मेरी ससुराल सादाबाद में है. मेरे पास करीब 12 बीघा जमीन है. मेरी 25 साल पहले लक्ष्मी देवी से शादी हुई थी. हमारी एक बेटी और दो बेटे हैं. एक बेटा कोटा में पढ़ाई कर रहा है. दूसरा बेटा पत्नी के साथ रहता है.
हरदेव ने बताया, दो दिन पहले पत्नी से झगड़ा हो गया. जिस पर मैंने कहा कि जमीन मेरे नाम है, उसे बेचकर मौज करूंगा. जिससे गुस्साई पत्नी मायके चली गई. अपने भाइयों को पूरी घटना बताई.
मारपीट कर कार की डिग्गी में डाला : पीड़ित हरदेव ने बताया, गुरुवार सुबह मैं घर के बाहर मंदिर में पूजा कर रहा था. तभी पत्नी के तीन भाई और दो लोग कार से आए. उन्होंने मेरे साथ मारपीट की. जबरन मेरे हाथ-पैर रस्सी से बांधे और कार की डिग्गी में डाल दिया. मैंने शोर मचाया तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया.
पुलिस ने किया पीछा : इधर, ग्रामीणों ने हरदेव के साथ मारपीट होता देख शोर मचाया. हरदेव के भाई कालीचरण को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. अपहरण की सूचना पर पुलिस हरकत में आई. करीब पांच किमी. दूर खंदौली पुलिस चौकी के पास पुलिस ने कार को घेर लिया.
सड़क पर हुआ बवाल : इस बीच गांव के लोग और हरदेव के घर वाले भी पीछा करते-करते मौके पर पहुंच गए. आरोपियों और हरदेव के परिजनों में सड़क पर ही हाथापाई शुरू हो गई. पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को संभाला और कार की डिग्गी में बंद हरदेव को मुक्त कराया.
संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप : खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदौरिया ने बताया कि पति और पत्नी के विवाद में किसान का अपहरण किया गया था. पीड़ित किसान हरदेव का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए सालों ने अपहरण किया था. आरोपियों ने रुपए मांगने के लिए भी मुझे अगवा किया था. पुलिस ने महिला के भाई राजपाल, धर्मपाल, सत्यपाल को पकड़ लिया है.
