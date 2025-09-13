ETV Bharat / state

जीजा ने किया नाबालिग साली का अपहरण, उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया आरोपी

पीड़ित लड़की के पिता ने जनकपुर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.

JANAKPUR POLICE
जीजा ने किया नाबालिग साली का अपहरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 4:40 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: रिश्तों में जब खोट आ जाए तो रिश्ते तो शर्मसार होते ही हैं, समाज में बदनामी भी होती है. कुछ ऐसा ही हुआ है एमसीबी जिले में जहां जीजा ने अपनी नाबालिग साली का ही अपहरण कर लिया. जनकपुर पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी जीजा की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गई. पीड़ित लड़की के परिजनों ने बताया कि आरोपी लड़का का चचेरा जीजा रिश्ते में है.

जीजा ने किया नाबालिग साली का अपहरण: पीड़िता के पिता के जैसे ही खबर लगी की उनकी बेटी का अपहरण हो गया है वो तुरंत जनकपुर थाने पहुंचे. पीड़िता के पिता ने जनकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके ही रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है. शिकायत दर्ज होते ही जनकपुर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरु किया. मोबाइल फोन ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि आरोपी का लोकेशन यूपी में है. जनकपुर पुलिस ने बिना देर किए एक टीम मौके के लिए रवाना किया. टीम ने लोकेशन के आधार पर रेड किया और आरोपी अपनी गिरफ्त में ले लिया. आरोपी को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया है. जांच में पता चला कि लड़की अपने चचेरे जीजा के साथ देखी गई है. पुलिस ने आरोपी की पतासाजी की और उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया: ओमप्रकाश दुबे, थाना प्रभारी जनकपुर

एसपी कर रहे थे कार्रवाई की मॉनिटरिंग: पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम ने कड़ी मेहनत की और आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. अपहृत बालिका और आरोपी को बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले हैदराबाद भाग गया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में देखा गया. पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने टीम की कड़ी मेहनत की सराहना की है और कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के सामने लाया जाए.

