ETV Bharat / state

जीजा ने किया नाबालिग साली का अपहरण, उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया आरोपी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: रिश्तों में जब खोट आ जाए तो रिश्ते तो शर्मसार होते ही हैं, समाज में बदनामी भी होती है. कुछ ऐसा ही हुआ है एमसीबी जिले में जहां जीजा ने अपनी नाबालिग साली का ही अपहरण कर लिया. जनकपुर पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी जीजा की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गई. पीड़ित लड़की के परिजनों ने बताया कि आरोपी लड़का का चचेरा जीजा रिश्ते में है.

जीजा ने किया नाबालिग साली का अपहरण: पीड़िता के पिता के जैसे ही खबर लगी की उनकी बेटी का अपहरण हो गया है वो तुरंत जनकपुर थाने पहुंचे. पीड़िता के पिता ने जनकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके ही रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है. शिकायत दर्ज होते ही जनकपुर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरु किया. मोबाइल फोन ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि आरोपी का लोकेशन यूपी में है. जनकपुर पुलिस ने बिना देर किए एक टीम मौके के लिए रवाना किया. टीम ने लोकेशन के आधार पर रेड किया और आरोपी अपनी गिरफ्त में ले लिया. आरोपी को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.