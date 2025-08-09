Essay Contest 2025

60 साल पहले बिछुड़ी बहन का भाई से मिलन, गाय के नाम-कोल्हू से पहचान, रक्षाबंधन की अनोखी कहानी... - RAKSHABANDHAN EMOTIONAL REUNION

एक मुंडन में अपनों से बिछड़ी बेटी के मिलने की कहानी, दो परिवारों के लिए इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास.

brother-finds-lost-sister-after-60-years-reunion-rakshabandhan 2025
60 साल बाद मिले भाई बहन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:38 AM IST

बिजनौरः 60 बरस तक अपनों से बिछड़ी एक बहन को आखिर अपना परिवार मिल ही गया. ये सच्ची कहानी है बिजनौर की एक बहन की. इस बार का रक्षाबंधन इस बहन के लिए बेहद खास होने जा रहा है. 60 साल बाद वह अपने भाई के हाथ में राखी बांधने जा रही है. इस पर्व पर दोनों का मिलना किसी फिल्मी कहानी जैसा भले ही लगे लेकिन यह भाई बहन के अद्भुत प्रेम की एक बड़ी मिसाल है. चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में.


कैसे बिछड़ी थी बहन: इस कहानी की शुरुआत 60 साल पहले होती है. जानकारी के मुताबिक करीब 60 साल पहले बिजनौर के कभोर गांव के भगवान सिंह का परिवार एक बार एक मुंडन में गंगा स्नान के लिए गया था. इस दौरान उनकी 9 साल की बेटी बालेश भीड़ में गुम हो गई. उन्होंने और परिवार ने अपनी बेटी को खूब तलाशा लेकिन वह नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद परिवार थक हार कर वापस लौट गया.

परिजनों ने दी यह जानकारी. (etv bharat)


फर्रुखाबाद के परिवार ने बिछ़डी बेटी को संभालाः वहीं, गंगा मेले में बिछ़ड़ी बेटी बालेश ने भी अपने परिजनों को खूब तलाशा लेकिन कोई भी नहीं मिला. वह रोती हुई इधर-उधर भटकती रही. बालेश ने बताया कि इस बीच एक बूढ़ी महिला ने मुझे पकड़ा और कहा कि रो मत मैं तुम्हारी मौसी हूं तुमको घर ले जाएंगे. इस बीच मुझे अपनी गाड़ी दिखी तो मैं रोते हुए गाड़ी से उतरी तो बूढ़ा ने पुलिस वाले से कहा कि देखो ये मेरी बेटी है और बार-बार उतर रही है. पुलिस वाले ने मुझे फिर बूढ़ी महिला को सौंप दिया. वह महिला मुझे मेरी ससुराल ले आई. यहां पर मुझे मेरी ननद ने पाला. 5 साल बाद मेरी शादी कर दी गई. इस बीच मैंने कई बार अपने पति को बिछड़े परिजनों के बारे में बताया लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं.

brother-finds-lost-sister-after-60-years-reunion-rakshabandhan 2025
60 साल पहले बिछड़ी बहन का भाई से मिलन. (etv bharat gfx)


बालेश बनी पांच बच्चों की मांः बालेश ने बताया कि इस बीच वह पांच बच्चों (3 लड़की और 2 लड़के) की मां बन गई और घर की जिम्मेदारी संभालने लगी. कहीं न कहीं उसके मन में अपने घर जाने की टीस रही. वह अपनों को नहीं भूली. करीब 69 साल की आयु में भी वह अपने घर वालों को लेकर चिंतित रहने लगी. बालेश ने बताया कि पोता प्रशांत सेना में है. उसने मेरी व्यथा सुनी और मुझे अपनों से मिलवाने का भरोसा दिया. धुंधली यादों के साथ उसे कभोर गांव के बारे में जानकारी मैंने दे दी.

brother-finds-lost-sister-after-60-years-reunion-rakshabandhan 2025
60 साल पहले बिछड़ी बहन का भाई से मिलन. (etv bharat gfx)

पोता पहुंचा दादी के गांवः बालेश का पोता प्रशांत दादी के बताए गए बिजनौर के कभोर गांव पहुंचा. वहां उसने ग्रामीणों से इस बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. गांव के बुजुर्गों से जब इस बारे में जानकारी की तो पता चला कि यह गांव तो उसी की दादी का गांव है. वह दादी के बिछुड़े परिजनों से मिला और पूरी जानकारी दी.

brother-finds-lost-sister-after-60-years-reunion-rakshabandhan 2025
बालेश ने बताई पूरी कहानी. (etv bharat gfx)

बिलखते परिजन मिलने दौड़ पड़ेः प्रशांत से मिलने के बाद बालेश के भाई का पोता फर्रुखाबाद स्थित ससुराल पहुंचा. उसके मुताबिक 60 साल पहले एक मुंडन में दादी बालेश खो गई थी. दादा यह अक्सर बताते थे. परदादा भगवान दास ने काफी प्रयास किया लेकिन दादी नहीं मिली. तीन अगस्त को बालेश का पोता गांव आया और उसने बताया. इसके बाद उसने दादी से वीडियो कॉलिंग से बात कराई. दादी बालेश ने घर में श्यामा गाय, घर पर कोल्हू होने और पेड़ आदि की जानकारी दी. जब अपने दादा से इसकी जानकारी तो सभी बातें सही निकली. इसके बाद सभी उनको लेने के लिए फर्रुखाबाद पहुंच गए. परिजनों ने बताया कि दादी बालेश 8 भाई बहनें थीं. अब वह उनके दादा को राखी बांधेंगे. कहा कि वह बेहद खुश हैं कि उनके दादा को आखिर उनकी बहन मिल गई.

आज राखी बांधेगी बिछड़ी बहनः दोनों भाई बहनों के मिलने के बाद ही दोनों के परिवारों में रक्षाबंधन को लेकर बेहद उत्साह है. उनका कहना है कि वाकई ऊपर वाली की लीला बेहद न्यारी है. आज जब बालेश अपने भाई को राखी बांधेंगी तो यह नजारा देखकर शायद ही कोई हो जो अपनी आंखों से आंसुओं को रोक पाएगा. एक बहन को इतने लंबे अरसे बाद आखिर इसका भाई जो मिला है.

ये भी पढ़ेंः रक्षाबंधन पर आज नहीं है भद्रा का साया; पूरे दिन बांधी जाएगी राखी, 11.59 से 12.53 बजे तक सबसे अच्छा मुहूर्त

