ETV Bharat / state

हमीरपुर में घर में सो रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने डसा, दोनों की मौत

घरवाले वैद्य के पास ले गए, तब तक हो चुकी थी देर, घटना से गांव का मातम का माहौल.

सांप के डसने से भाई-बहन की मौत.
सांप के डसने से भाई-बहन की मौत. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जिले के मुस्करा क्षेत्र के इमलिया गांव में बीती रात दुखद घटना हो गई. घर में सो रहे भाई-बहन को सांप ने डस लिया. परिवार के लोग दोनों बच्चों को लेकर गांव में एक वैद्य के पास पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

घटना बुधवार रात की है. बताया जा रहा है कि रामराज प्रजापति का परिवार घर के अंदर जमीन पर सोया था. आधी रात सांप ने उनके बच्चों रोहित (4 वर्ष) और बेटी काजल (6 वर्ष) को डस लिया. सांप के डसते ही दोनों की हालत बिगड़ गई. सांप के डसते ही बच्चे तड़पने लगे. बच्चों के रोने से परिवार के लोगों की नींद खुल गई. आनन-फानन में परिजन बच्चों को लेकर गांव के ही एक वैद्य के पास पहुंचे. तब तक जहर फैल चुका था और दोनों बच्चों की ही मौत हो गई.

सांप के डसने से भाई-बहन की मौत.
सांप के डसने से भाई-बहन की मौत. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मासूम भाई-बहन की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई. हर कोई इस घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गया. बच्चों के पिता रामराज प्रजापति का कहना है कि बरसों से गरीब परिवार होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया. कई बार सर्वे में नाम दर्ज होने के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया. मजबूरी में उनका परिवार कच्चे मकान में जमीन पर सोता है.

इधर, जानकारी मिलते ही मुस्करा थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दोनों बच्चों के शवों पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. राजस्व विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद शासन की मंशा के अनुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी. उप जिलाधिकारी मौदहा ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी. इस घटना के बाद गांव के लोग भी बेहद आक्रोशित हैं.

थाना प्रभारी योगेश ने बताया कि रात में सोते समय सांप ने दोनों बच्चों को काट लिया. रोहित की उंगली और काजल के कान पर सर्पदंश के निशान मिले हैं. परिजन बच्चों को लेकर स्थानीय वैद्य के पास गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

सीओ राठ राजीव प्रताप ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को जो भी संभव सरकारी मदद है, वह उपलब्ध कराई जाएगी. राजस्व टीम मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: खौफ में दिखा अतीक का बेटा अली; झांसी जेल के गेट पर बोला-' मुख्यमंत्री जी बचा लें, जो होना था, हो चुका, अब फर्जी सताया जा रहा '

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMIRPUR BROTHER SISTER SNAKEHAMIRPUR BROTHER SISTER DEATHहमीरपुर भाई बहन को सांप ने डसाHAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.