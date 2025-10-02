हमीरपुर में घर में सो रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने डसा, दोनों की मौत
घरवाले वैद्य के पास ले गए, तब तक हो चुकी थी देर, घटना से गांव का मातम का माहौल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 12:18 PM IST
हमीरपुर: जिले के मुस्करा क्षेत्र के इमलिया गांव में बीती रात दुखद घटना हो गई. घर में सो रहे भाई-बहन को सांप ने डस लिया. परिवार के लोग दोनों बच्चों को लेकर गांव में एक वैद्य के पास पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
घटना बुधवार रात की है. बताया जा रहा है कि रामराज प्रजापति का परिवार घर के अंदर जमीन पर सोया था. आधी रात सांप ने उनके बच्चों रोहित (4 वर्ष) और बेटी काजल (6 वर्ष) को डस लिया. सांप के डसते ही दोनों की हालत बिगड़ गई. सांप के डसते ही बच्चे तड़पने लगे. बच्चों के रोने से परिवार के लोगों की नींद खुल गई. आनन-फानन में परिजन बच्चों को लेकर गांव के ही एक वैद्य के पास पहुंचे. तब तक जहर फैल चुका था और दोनों बच्चों की ही मौत हो गई.
मासूम भाई-बहन की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई. हर कोई इस घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गया. बच्चों के पिता रामराज प्रजापति का कहना है कि बरसों से गरीब परिवार होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया. कई बार सर्वे में नाम दर्ज होने के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया. मजबूरी में उनका परिवार कच्चे मकान में जमीन पर सोता है.
इधर, जानकारी मिलते ही मुस्करा थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दोनों बच्चों के शवों पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. राजस्व विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद शासन की मंशा के अनुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी. उप जिलाधिकारी मौदहा ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी. इस घटना के बाद गांव के लोग भी बेहद आक्रोशित हैं.
थाना प्रभारी योगेश ने बताया कि रात में सोते समय सांप ने दोनों बच्चों को काट लिया. रोहित की उंगली और काजल के कान पर सर्पदंश के निशान मिले हैं. परिजन बच्चों को लेकर स्थानीय वैद्य के पास गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
सीओ राठ राजीव प्रताप ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को जो भी संभव सरकारी मदद है, वह उपलब्ध कराई जाएगी. राजस्व टीम मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी.
