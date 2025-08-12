ETV Bharat / state

पिता की आंखों के सामने यमुना में समा गए भाई-बहन; उफनाई नदी में नहाते समय हादसा, मन्नत के बाद हुआ था बेटा - BROTHER SISTER DROWNED YAMUNA

कानपुर के सजेती इलाके की घटना, बच्चों की जिद पर उन्हें लेकर यमुना किनारे पहुंचा था पिता, जांच में जुटी पुलिस.

एसडीएम ने परिजनों को दी सांत्वना.
एसडीएम ने परिजनों को दी सांत्वना. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read

कानपुर : पिता की आंखों के सामने बेटा और बेटी उफनाई यमुना में समा गए. भाई-बहन की जिद पर पिता उन्हें नदी के किनारे लेकर पहुंचा था. इस दौरान नहाते समय दोनों डूब गए. घटना घाटमपुर के सजेती इलाके की है. पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर उनका पोस्टमार्टम कराया है. हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है.

आठ अगस्त को गांव पहुंचा था परिवार : कानपुर देहात के जुनिया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह लखीमपुर खीरी में एक शुगर मिल में काम करते हैं. वह परिवार समेत वहीं रहते हैं. 8 अगस्त को वह पत्नी और दो बच्चों के साथ गांव पहुंचे थे. मंगलवार की सुबह बेटी आध्या (11) और बेटा विश्वनाथ (06) यमुना में नहाने की जिद कर रहे थे. इसकी वजह से वह दोनों को लेकर घाटमपुर के पास सजेती इलाके में यमुना नदी के पास पहुंचे.

पहले पानी में खेले फिर लगा दी छलांग : पिता ने बताया कि आध्या और विश्वनाथ पानी में उतरकर खेल रहे थे. अचानक बेटी ने पानी में छलांग लगा दी. इससे वह डूबने लगी. इसके बाद बेटा भी नदी में समा गया. शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

हादसे के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार.
हादसे के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार. (Photo Credit; Social media)

एसडीएम ने परिजनों से ली घटना की जानकारी : घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अविचल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसडीएम ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली. परिवार को सांत्वना भी दी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया है.

परिवार बोला- मन्नत के बाद हुआ था बेटा, सब खत्म हो गया : परिवार ने बताया कि आध्या के पैदा होने के बाद कई साल तक बच्चा नहीं हो रहा था. काफी मन्नत मांगने पर 5 साल बाद बेटा पैदा हुआ था. उसका नाम भगवान के नाम पर विश्वनाथ रखा गया था. परिवार के लोग काफी खुश थे. टहलने-घूमने के लिए गांव आए थे, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया, अब सब कुछ खत्म हो गया. नहीं मालूम था कि एक साथ दोनों बच्चों की इस तरह मौत हो जाएगी.

यमुना का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है.
यमुना का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशासन कर रहा जागरूक, लापरवाही के कारण हो रहे हादसे : एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि सगे भाई-बहन की मौत की जानकारी मिली थी. दोनों के शवों को यमुना से निकलवाकर पीएम कराया गया. वहीं बारिश की वजह से इस समय गंगा-यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नदियों के आसपास जाने और उसमें नहाने से बचें. इसके बावजूद लोगों की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में नहाते समय 5 दोस्त गंगा में बहे; 3 किशोरों की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में बाढ़ के पानी में रील बनाते समय 2 दोस्तों की डूबकर मौत, सोनभद्र में नाले में बह गए बाइक सवार

यह भी पढ़ें : दोस्तों के साथ ली सेल्फी फिर नदी में बह गया युवक; तैरना आता था, तेज बहाव में खुद को बचा नहीं पाया

कानपुर : पिता की आंखों के सामने बेटा और बेटी उफनाई यमुना में समा गए. भाई-बहन की जिद पर पिता उन्हें नदी के किनारे लेकर पहुंचा था. इस दौरान नहाते समय दोनों डूब गए. घटना घाटमपुर के सजेती इलाके की है. पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर उनका पोस्टमार्टम कराया है. हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है.

आठ अगस्त को गांव पहुंचा था परिवार : कानपुर देहात के जुनिया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह लखीमपुर खीरी में एक शुगर मिल में काम करते हैं. वह परिवार समेत वहीं रहते हैं. 8 अगस्त को वह पत्नी और दो बच्चों के साथ गांव पहुंचे थे. मंगलवार की सुबह बेटी आध्या (11) और बेटा विश्वनाथ (06) यमुना में नहाने की जिद कर रहे थे. इसकी वजह से वह दोनों को लेकर घाटमपुर के पास सजेती इलाके में यमुना नदी के पास पहुंचे.

पहले पानी में खेले फिर लगा दी छलांग : पिता ने बताया कि आध्या और विश्वनाथ पानी में उतरकर खेल रहे थे. अचानक बेटी ने पानी में छलांग लगा दी. इससे वह डूबने लगी. इसके बाद बेटा भी नदी में समा गया. शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

हादसे के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार.
हादसे के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार. (Photo Credit; Social media)

एसडीएम ने परिजनों से ली घटना की जानकारी : घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अविचल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसडीएम ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली. परिवार को सांत्वना भी दी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया है.

परिवार बोला- मन्नत के बाद हुआ था बेटा, सब खत्म हो गया : परिवार ने बताया कि आध्या के पैदा होने के बाद कई साल तक बच्चा नहीं हो रहा था. काफी मन्नत मांगने पर 5 साल बाद बेटा पैदा हुआ था. उसका नाम भगवान के नाम पर विश्वनाथ रखा गया था. परिवार के लोग काफी खुश थे. टहलने-घूमने के लिए गांव आए थे, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया, अब सब कुछ खत्म हो गया. नहीं मालूम था कि एक साथ दोनों बच्चों की इस तरह मौत हो जाएगी.

यमुना का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है.
यमुना का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशासन कर रहा जागरूक, लापरवाही के कारण हो रहे हादसे : एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि सगे भाई-बहन की मौत की जानकारी मिली थी. दोनों के शवों को यमुना से निकलवाकर पीएम कराया गया. वहीं बारिश की वजह से इस समय गंगा-यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नदियों के आसपास जाने और उसमें नहाने से बचें. इसके बावजूद लोगों की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में नहाते समय 5 दोस्त गंगा में बहे; 3 किशोरों की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में बाढ़ के पानी में रील बनाते समय 2 दोस्तों की डूबकर मौत, सोनभद्र में नाले में बह गए बाइक सवार

यह भी पढ़ें : दोस्तों के साथ ली सेल्फी फिर नदी में बह गया युवक; तैरना आता था, तेज बहाव में खुद को बचा नहीं पाया

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR SAJETI YAMUNA ACCIDENT2 CHILDREN DIED IN RIVER YAMUNAUP FLOOD ACCIDENTकानपुर यमुना भाई बहन डूबकर मौतBROTHER SISTER DROWNED YAMUNA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.