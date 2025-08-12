कानपुर : पिता की आंखों के सामने बेटा और बेटी उफनाई यमुना में समा गए. भाई-बहन की जिद पर पिता उन्हें नदी के किनारे लेकर पहुंचा था. इस दौरान नहाते समय दोनों डूब गए. घटना घाटमपुर के सजेती इलाके की है. पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर उनका पोस्टमार्टम कराया है. हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है.

आठ अगस्त को गांव पहुंचा था परिवार : कानपुर देहात के जुनिया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह लखीमपुर खीरी में एक शुगर मिल में काम करते हैं. वह परिवार समेत वहीं रहते हैं. 8 अगस्त को वह पत्नी और दो बच्चों के साथ गांव पहुंचे थे. मंगलवार की सुबह बेटी आध्या (11) और बेटा विश्वनाथ (06) यमुना में नहाने की जिद कर रहे थे. इसकी वजह से वह दोनों को लेकर घाटमपुर के पास सजेती इलाके में यमुना नदी के पास पहुंचे.

पहले पानी में खेले फिर लगा दी छलांग : पिता ने बताया कि आध्या और विश्वनाथ पानी में उतरकर खेल रहे थे. अचानक बेटी ने पानी में छलांग लगा दी. इससे वह डूबने लगी. इसके बाद बेटा भी नदी में समा गया. शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

हादसे के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार. (Photo Credit; Social media)

एसडीएम ने परिजनों से ली घटना की जानकारी : घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अविचल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. एसडीएम ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली. परिवार को सांत्वना भी दी. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दोनों बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया है.

परिवार बोला- मन्नत के बाद हुआ था बेटा, सब खत्म हो गया : परिवार ने बताया कि आध्या के पैदा होने के बाद कई साल तक बच्चा नहीं हो रहा था. काफी मन्नत मांगने पर 5 साल बाद बेटा पैदा हुआ था. उसका नाम भगवान के नाम पर विश्वनाथ रखा गया था. परिवार के लोग काफी खुश थे. टहलने-घूमने के लिए गांव आए थे, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया, अब सब कुछ खत्म हो गया. नहीं मालूम था कि एक साथ दोनों बच्चों की इस तरह मौत हो जाएगी.

यमुना का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशासन कर रहा जागरूक, लापरवाही के कारण हो रहे हादसे : एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि सगे भाई-बहन की मौत की जानकारी मिली थी. दोनों के शवों को यमुना से निकलवाकर पीएम कराया गया. वहीं बारिश की वजह से इस समय गंगा-यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नदियों के आसपास जाने और उसमें नहाने से बचें. इसके बावजूद लोगों की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

