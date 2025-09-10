ETV Bharat / state

बलरामपुर में भाई बहन को जहरीले सांप ने काटा; दोनों की मौके पर मौत, विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

बलरामपुर: जिले के ललिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरी गांव में छत पर सो रहे भाई बहन को जहरीले सांप ने काट लिया. इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने पविार को ढाढस देकर सरकार से उचित मदद दिलाने का भरोसा दिया.

छत पर सो रहे थे भाई-बहन: उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि 12 वर्षीय शुभम पुत्र अटल प्रसाद निवासी जोराबोझी थाना सिरसिया अपने नाना के यहां कोडरी गांव आया हुआ था. वह अपनी 10 वर्षीय बहन शिवानी के साथ घर की छत पर सो रहा था. बुधवार की भोर में दोनों को जहरीले सांप ने डस लिया.

सांप को परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला: बच्चों के रोने की आवाज सुनकर घर वाले उठ गए. इससे पहले दोनों को अस्पताल ले जाया जाता, भाई और बहन की मौत हो गई. बच्चों को डस कर भाग रहे जहरीले सांप को देख कर परिवार वालों ने पीट-पीट कर मार डाला. उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर तहरीलदार को मौके पर भेजा गया था.