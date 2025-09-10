बलरामपुर में भाई बहन को जहरीले सांप ने काटा; दोनों की मौके पर मौत, विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया, परिवार से मिलने के लिए तहरीलदार मौके पर गये थे. दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 3:57 PM IST
बलरामपुर: जिले के ललिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरी गांव में छत पर सो रहे भाई बहन को जहरीले सांप ने काट लिया. इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने पविार को ढाढस देकर सरकार से उचित मदद दिलाने का भरोसा दिया.
छत पर सो रहे थे भाई-बहन: उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि 12 वर्षीय शुभम पुत्र अटल प्रसाद निवासी जोराबोझी थाना सिरसिया अपने नाना के यहां कोडरी गांव आया हुआ था. वह अपनी 10 वर्षीय बहन शिवानी के साथ घर की छत पर सो रहा था. बुधवार की भोर में दोनों को जहरीले सांप ने डस लिया.
सांप को परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला: बच्चों के रोने की आवाज सुनकर घर वाले उठ गए. इससे पहले दोनों को अस्पताल ले जाया जाता, भाई और बहन की मौत हो गई. बच्चों को डस कर भाग रहे जहरीले सांप को देख कर परिवार वालों ने पीट-पीट कर मार डाला. उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर तहरीलदार को मौके पर भेजा गया था.
पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन: SDM ने बताया कि दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट मिलते ही सरकारी सहायता दी जाएगी. मामले की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द उचित सहायता दिलाने का आश्वासन दिया.
यह भी पढ़ें- डूंगरपुर केस में आजम खान को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की अर्जी, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा