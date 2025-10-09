ETV Bharat / state

बहन से अश्लील चैट का विरोध करने पर भाई और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी एहसान और मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

लखनऊ: दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से अश्लील चैट का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के भाई और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे एक का सिर फट गया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है.

अश्लील मैसेज करने का विरोध: दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि पीड़ित युवक ठाकुरगंज में रहता है. उसकी 14 साल की बहन 10वीं क्लास में पढ़ती है. उसको दुबग्गा का रहने वाला एहसान लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा था. युवक ने जब अपनी बहन का मोबाइल फोन देखा, तो उसे इस बारे में पता चला. युवक ने आरोपी एहसान को बात करने के लिए दुबग्गा बुलाया.

लड़की के भाई और दोस्तों की पिटाई: मंगलवार देर शाम युवक अपने दोस्त शरद, दो अन्य साथियों और एक रिश्तेदार के साथ सीतापुर बाईपास स्थित थाने के पीछे मस्जिद के पास पहुंचा. पीड़ित के अनुसार, वहां पहले से घात लगाए बैठे एहसान, मुर्तजा, चांद, कमर, निखिल मिश्रा और अन्य लोगों ने गाली-गलौज की. इसके बाद लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी: इस हमले में पीड़ित के दोस्त शरद को गंभीर चोटें आईं और उसका सिर फट गया. अन्य साथियों को भी चोटें लगी हैं. दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुख्य आरोपी एहसान, मुर्तजा, चांद, कमर, निखिल मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी एहसान और मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं.

