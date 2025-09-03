जांजगीर चाम्पा: जिले के RTO में सक्रिय कई दलाल लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों को झांसे में ले रहे हैं. कम समय में लाइसेंस बनवाने का झांसा देकर 4-5 हजार रुपए तक दलाल ले रहे हैं. वाहन चालकों को दलाल वाहन सम्बन्धी कार्य में आसानी और लंबी कातार से बचने जैसी कई बातें कहते हैं.
कई लोग झांसे में आते हैं: कार्यालय पहुंचने से पहले ही आवेदकों को लम्बी कतार और देरी से काम होने का हवाला दिया जाता है. साथ ही सीधा आवेदन नहीं करने की नसीहत दी जाती है. कम समय और सरकारी कागजी कार्यवाही से बचने के लिए आवेदन शुल्क के अलावा ऊपरी राशि दलाल लेते हैं. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वाहन चालक इसके झांसा मे आ जाते हैं.
मुझे एजेंट के बिना नहीं बनेगा कहा गया, जब एजेंट को पकड़ा तो भी मेरा लाइसेंस बनने में देरी हो रही है. उसे 9 हजार से ज्यादा दे चुका हूं. 14 महीने हो गए हैं- कुंजन केंवट, आवेदक
मैं लाइसेंस बनवाने आया हूं, जैसे ही यहां आया सब दलाल हम बनवा देंगे झूम जाते हैं और 3500 रुपए ले रहे हैं. डायरेक्ट बनवाओ तो साहब लोग घुमाते हैं, अब क्या करें- प्रमोद कुमार, आवेदक
कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहते हुए एजेंट 4000 रुपए बोल रहा था. खुद से बनवाने में इधर-उधर घूमना पड़ता है बस.- प्रमोद कुमार, आवेदक
मैं RTO आया हूं, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी 3-4 दिन से घूम रहा हूं.- रिखी साहू, आवेदक
विभाग का कोई एजेंट नहीं: दलालों से मुक्ति दिलाने जिला परिवहन अधिकारी ने सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी गई. कहा कि, दलालों पर कार्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा वाहन एजेंसी के अलावा किसी भी एजेंट की नियुक्ति नहीं की है. जो भी एजेंट अपने आप को विभाग से जुडा हुआ बता रहे होंगे वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं.
मेरी आम जनता से यही अपील है, अपने आवेदन के लिए वे खुद parivahan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं- गौरव साहू, जिला परिवहन अधिकारी
परिवहन सुविधा केंद्र भी जा सकते: जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि, परिवहन सुविधा केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है और लर्निंग लाइसेंस ले सकते हैं. वहां जो शुल्क होगा वो शासन से निर्धारित होगा. सीधा आवेदन करने पर जो समय लगेगा वही समय दूसरे लोगों के लिए भी लगता है. दलालों के चंगुल मे ना फंसे.
इधर लोगों का कहना है कि, दलाल हो या कर्मचारी बिना पैसे दिए तो काम होता ही नहीं. इधर जाओ, उधर जाओ, कई तरह के दस्तावेज मांगते हैं. ऐसे में कई बार ना चाहते हुए भी दलालों से ही काम करवाना पड़ता है. दलाल के पास जाना मजबूरी भी होती है.