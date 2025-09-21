ETV Bharat / state

जमीन का नामांतरण खोलने के लिए ली 30 लाख की रिश्वत, दलाल गिरफ्तार, हाथोज पटवारी हुआ फरार

जयपुर: जमीन का नामांतरण खोलने के बदले मोटी रिश्वत मांगने के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पटवारी के दलाल को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. हालांकि, आरोपी पटवारी अभी एसीबी की गिरफ्त से बाहर है. फिलहाल, एसीबी पूरे मामले को लेकर जांच और आरोपी दलाल से पूछताछ में जुटी है. अब तक की पड़ताल में सामने आया कि पटवारी नरेंद्र मीणा और दलाल विकास शर्मा ने जमीन का नामांतरण खोलने के बदले परिवादी से 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. हालांकि, बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय हुआ.

50 लाख की घूस मांगकर कर रहे परेशान: एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने पटवारी नरेंद्र मीणा और दलाल विकास के खिलाफ शिकायत दी थी. इसमें उसने बताया कि हाथोज स्थित उसकी जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं. इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया. इस दौरान दोनों ने 30 लाख रुपए में सौदा तय किया. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने परिवादी को रुपए देकर जाल बिछाया. परिवादी ने आरोपी को जो रकम दी. उसमें 5 लाख रुपए असली और 25 लाख की डमी करेंसी थी.