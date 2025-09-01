चमोली: उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले में नीती घाटी को जोड़ने वाली ज्योतिर्मठ-नीती बॉर्डर रोड पर तमक नाले में वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है. बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने आवाजाही के लिए तमक नाले में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर लिया है. जिससे फिलहाल आवाजाही जारी है. बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में इस वैकल्पिक मार्ग को बनाया है.

बता दें कि भारत चीन सीमा से लगे नीती घाटी को जोड़ने वाला जोतिर्मठ-नीती घाटी मार्ग पर तमक नाले में बना पुल भारी बारिश के चलते बह गया था. जिसके बाद क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया था. यह मार्ग सीमा से लगे होने के चलते सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया है. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है.

तमक नाले में बह गया था पुल (फोटो सोर्स- BRO)

गौर हो कि तमक पुल रविवार यानी 31 अगस्त की तड़के हुई मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ गया था. वहीं, अब इस वैकल्पिक पुल के बनने से ऋतु प्रवासी नीती-मलारी बॉर्डर पर यातायात बहाल हो गया है. इस दौरान नीती हाईवे के बाधित होने से नीती घाटी के दो दर्जन गांवों के 5 हजार से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो गई थी. वहीं, अब वैकल्पिक मार्ग के बन जाने से और वाहनों की आवाजाही सुचारू होने से नीती घाटी में जनजीवन सामान्य हो गया है.

तमक नाले में बीआरओ ने बनाया वैकल्पिक मार्ग (फोटो सोर्स- BRO)

"हमारी ऋतु प्रवासी नीती मलारी घाटी की लाइफ लाइन मलारी हाईवे के सुचारु होने के बाद सीमांत गांवों के ग्रामीणों में खुशी की लहर है. इससे बाड़ाहोत्ती लफतल, नीती वैली बॉर्डर से लौट रहे चरवाहों के भेड़-बकरियों के झुंड को भी तराई क्षेत्र की ओर रुख करने में अब आसानी होगी."- पुष्कर सिंह राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, नीती घाटी

भारी बारिश से उफान पर बह रही पिंडर नदी: उधर, थराली क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है. थराली थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ नदी किनारे पहुंचकर जनता को अलर्ट किया. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि नदी किनारे से दूरी बनाकर रखें.

नीती घाटी को जोड़ने वाला तमक नाला (फोटो सोर्स- BRO)

नंदानगर बाजार के ऊपर भी लैंडस्लाइड का खतरा: वहीं, नंदानगर बाजार के ऊपर भी लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. इसी कड़ी में चमोली एसपी सर्वेश पंवार ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया. साथ ही प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की.

